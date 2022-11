Marokko huilt: beoogde basisklant loopt zware blessure op en mist WK

Maandag, 14 november 2022 om 09:59 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:14

Amine Harit moet het WK in Qatar aan zich voorbij laten gaan. De middenvelder van Olympique Marseille liep zondag in het duel met AS Monaco (2-3 winst) een ogenschijnlijk zware knieblessure op, waardoor er direct gevreesd werd voor zijn deelname aan het eindtoernooi. Marokkaans bondscoach Walid Regragui vertelde niet veel later dat de eerste tests het doemscenario bevestigen.

Harit ging zondag bij een 1-1 stand in het Stade Louis II schreeuwend naar de grond. De zestienvoudig Marokkaans international leek direct te weten dat het fout zat en keek vol angst naar zijn been. De eerste tests bevestigen nu zijn vrees: hij heeft een zware knieblessure opgelopen en moet zijn WK-droom voorlopig opgeven. Harit behoorde net als onder meer Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech en Zakaria Aboukhlal tot de definitieve selectie van de Leeuwen van de Atlas voor de mondiale eindronde.

Het jeugdproduct van FC Nantes was juist bezig aan een opmars in zijn carrière. Harit was afgelopen seizoen veelvuldig basisspeler bij het Marseille dat tweede werd in de Ligue 1, en ook deze jaargang begon hij vaak aan de aftrap. Regragui beloonde de dribbelaar met een definitieve plek in zijn WK-selectie. De bondscoach gaf zondag aan dat hij uiterlijk dinsdag een vervanger zal oproepen.

Naast Harit, Mazraoui en Ziyech en Aboukhlal behoort ook Sofyan Amrabat tot de Marokkaanse selectie voor Qatar. De voormalig middenvelder van FC Utrecht en Feyenoord staat net als Ziyech voor zijn tweede mondiale eindtoernooi. PSV'er Anwar El Ghazi hoopte ook nog even op een uitverkiezing, maar zit niet bij de definitieve groep van Regragui. Marokko neemt het in Groep F op tegen België, Canada en Kroatië en speelt zijn eerste wedstrijd op 23 november tegen laatstgenoemde land.