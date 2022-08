Minouche van der Gijp fileert Wesley Sneijder als analist: ‘Blijf lekker thuis!’

Dinsdag, 16 augustus 2022 om 20:22 • Jeroen van Poppel

Minouche van der Gijp heeft na één aflevering van Veronica Offside genoeg gezien: Wesley Sneijder is volgens de vrouw van René van der Gijp ongeschikt als voetbalanalist. Minouche stoort zich aan de bekentenis van de oud-middenvelder dat hij lang niet al het voetbal volgt. 'Wesley mogen ze van mij inruilen voor Rafaël van der Vaart", aldus Minouche in een post op haar Instagram Stories, die inmiddels verwijderd is.

Sneijder deed zijn ontboezeming al vroeg in het nieuwe programma van Wilfred Genee, waar ook Andy van der Meijde vaste tafelgast is. "Ik heb niet veel gezien", aldus Sneijder maandagavond. "Nee, ik heb wel een aantal wedstrijden gezien. Maar inderdaad, ik kijk niet alles. Daar heb ik geen tijd voor." Minouche haalt een dag later hard uit naar de recordinternational van Oranje.

"Als je de job van analist niet serieus genoeg neemt om negentig procent van de wedstrijden te kijken, moet je lekker thuis blijven", aldus Minouche. "Het is iets wat ik niet aantrekkelijk vind om naar te kijken en ik wed een groot deel van Nederland ook niet." Overigens keek haar man René van der Gijp afgelopen seizoen ook weinig wedstrijden terug, wanneer hij 's avonds bij Vandaag Inside had gezeten.

Minouche ziet het wél zitten in Van der Meijde als analist van Veronica Offside. “In Andy heb ik vertrouwen, alleen nu hij nog iets meer in zichzelf. Maar zo’n eerste keer is ook spannend, maar die komt wel wat losser hoop ik. De humor is er, alleen platter is niet altijd beter. Timing en relevantie wel. Ik gun het hem in ieder geval.” Aan de presentatie van Genee lag het in elk geval niet, volgens Minouche. “Wilfred is gewoon de beste presentator, en dat bewijst hij hier ook weer mee.”