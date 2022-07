Voetbalzone zoekt AV-stagiair en freelance (junior) video-editor voor videoteam

Woensdag, 20 juli 2022 om 15:05 • Justus Dingemanse • Laatste update: 15:10

Voetbalzone is voor de productie van verschillende programma’s en items op zoek naar een handige AV-stagiair, die ons zowel kan ondersteunen tijdens draaidagen als bij de verwerking van content. Daarnaast is er ruimte voor een flexibel inzetbare freelancer (junior) video-editor voor de verwerking van ruw materiaal en de ondersteuning van onze verslaggevers en programmamakers.

AV-stagiair (fulltime)

Voorwaarden

- Start in augustus of september 2022

- 32-40 uur per week voor minimaal vijf maanden

- Goede stagevergoeding

- Wisselende werktijden (soms ook 's avonds of in het weekend)

- Relevante media-gerelateerde MBO-, HBO- of WO-opleiding

- Bij voorkeur woonachtig in omgeving Randstad (kantoor in Utrecht)

Taken

- Content creëren voor Voetbalzone.nl, Instagram, Facebook, YouTube en TikTok

- Ondersteuning bieden op draaidagen en/of zelf met camera op pad

- Video’s (voor)monteren

- (Ruwe) ondertiteling schrijven

- Publicaties verzorgen op onze kanalen

- Mogelijkheid tot ontwikkeling van nieuwe initiatieven voor Voetbalzone

Vaardigheden

- (Basis)kennis van filmen, licht, geluid en monteren

- (Basis)ervaring met Adobe Première is een pre

- Affiniteit met sociale media

- Proactief en zelfstandig

- Creatief

- Zorgvuldig

Freelance (junior) video-editor (freelance)

Voorwaarden

- Start in augustus of september 2022

- 8 tot 16 uur per week

- Wisselende werktijden (soms ook 's avonds of in het weekend)

- Relevante media-gerelateerde MBO-, HBO- of WO-opleiding

- Werken op afstand is mogelijk

Taken

- Verwerken van ruwe content van onze verslaggevers en programmamakers

- Het creëren van eigen aanvullende video content voor onze kanalen

- Het creëren van thumbnails

- Het schrijven van (ruwe) ondertiteling

- Het controleren van publicaties voor YouTube, Instagram, Facebook en TikTok

Vaardigheden

- Ervaring met het monteren van video en Adobe Première

- Affiniteit met sociale media

- Creatief

- Proactief en zelfstandig

- Zorgvuldig en precies

- Goede schrijfvaardigheid en spelling is een pre

Ben jij de videospecialist die we zoeken? Stuur dan een mail met motivatie, cv en werkvoorbeelden naar [email protected] en wie weet is jouw content straks te zien op Voetbalzone!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.