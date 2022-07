Youri Mulder hekelt keuze van Ajax: ‘Zou ik als tegenstander niet accepteren'

Vrijdag, 15 juli 2022 om 16:10 • Guy Habets • Laatste update: 16:13

Youri Mulder is niet te spreken over het veld waar Ajax de vriendschappelijke wedstrijd tegen KAS Eupen op gaat afwerken. Dat zegt de analist tijdens de voorbeschouwing op het duel op Ziggo Sport. Veld vijf op de Toekomst is een veld waar lijnen op staan om het hele speelveld in zestien vlakken te verdelen.

Die vlakken worden gebruikt om tijdens trainingen op positiespel en het gebruik van 'halfspaces' te trainen. Mulder vindt het maar niets en had gehoopt dat Ajax en Eupen op een ander veld hadden gespeeld. "We spelen hier op dit fantastische veld, aan de A2, waar het fijnstof op ons neerdaalt", zegt de analist sarcastisch tijdens de voorbeschouwing. "Die lijnen hier op dat veld vind ik ook een beetje onzin. Ik zou dat niet accepteren als tegenstander, maar dat waren misschien de voorwaarden op basis waarvan ze deze wedstrijd speelden. Dit is toch geen gezicht? Maak het dan even groen.

Ajax-trainer Alfred Schreuder kiest voor de wedstrijd tegen de Belgen voor een sterke opstelling. Met Owen Wijndal en Steven Bergwijn spelen de twee nieuwe aanwinsten meteen in de basis en ook de meeste teruggekeerde internationals hebben een basisplaats. Zo speelt Daley Blind links centraal achterin op de plek van de vertrekkende Lisandro Martínez, hebben Edson Álvarez en Davy Klaassen een plekje op het middenveld toebedeeld gekregen en is ook Steven Berghuis van de partij. Het doel wordt verdedigd door Jay Gorter, aangezien Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg allebei niet bij de selectie zitten. Mohamed Ihattaren is er ook niet bij.

De wedstrijd tegen het Belgische Eupen is het vierde oefenduel dat Ajax deze voorbereiding speelt. Eerder werd er al gewonnen van SV Meppen, leverde de wedstrijd tegen SC Paderborn een onverwachte nederlaag op en was Lokomotiva Zagreb een maatje te klein. Na de wedstrijd tegen Eupen staan er nog ontmoetingen met RB Salzburg en Eintracht Frankfurt op het programma. Op zaterdag 30 juli staat de strijd om de Johan Cruiijff Schaal tegen PSV op het programma.