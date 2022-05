FC Utrecht weet nu al genoeg en legt talent uit Estland vast tot 2025

Vrijdag, 27 mei 2022 om 11:55 • Rian Rosendaal

Rocco Robert Shein mag zich definitief speler van FC Utrecht noemen. De clubleiding meldt vrijdag via de officiële kanalen dat de koopoptie in de huurovereenkomst van de pas achttienjarige middenvelder uit Estland zal worden gelicht. De gehuurde middenvelder komt over van FC Flora Tallinn en ligt in Utrecht vast tot de zomer van 2025. Over de transfersom worden geen mededelingen gedaan.

Technisch directeur Jordy Zuidam is blij met het definitief aanblijven van de jonge middenvelder, die aansluit bij de A-selectie: "Rocco Robert heeft zich vanaf het moment dat hij arriveerde in Utrecht enorm sterk gemanifesteerd", verklaart de bestuurder op de clubsite. "Hij heeft in Jong FC Utrecht snel zijn draai gevonden en toonde vanaf het moment dat hij werd overgeheveld naar de A-kern aan ondanks zijn jonge leeftijd ook goed mee te kunnen op dat niveau. We zijn zeer enthousiast over de ontwikkeling en het potentieel van Rocco Robert en we zijn er blij mee dat hij de komende jaren bij FC Utrecht onder contract staat."

???? ?????????? ???????????? ?????????? blijft bij FC Utrecht



?? De Estse middenvelder blijft tot medio 2025 aan de Utrechtse FC verbonden en maakt vanaf de nieuwe jaargang deel uit van de A-kern van FC Utrecht.#vanuithethart #fcutrecht https://t.co/s9oqbSTC0K — FC Utrecht (@fcutrecht) May 27, 2022



Shein begon bij FC Utrecht in het beloftenelftal, waarna op 4 februari van dit jaar zijn debuut volgde in de Keuken Kampioen Divisie. Eind april maakte de middenvelder voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht van de club die in de halve finale van de play-offs om een Europees ticket werd uitgeschakeld door Vitesse. Shein kwam zondag in Arnhem na rust als invaller binnen de lijnen, maar ook hij kon de 3-0 nederlaag niet voorkomen. De door Utrecht vastgelegde middenvelder kreeg deze week overigens voor het eerst een uitnodiging voor de nationale ploeg van Estland. In de afgelopen jaren kwam hij tot 27 jeugdinterlands.