Balotelli scoort vijf (!) keer en gaat de wereld over met absurde rabonagoal

Zondag, 22 mei 2022 om 20:28 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:57

Mario Balotelli heeft zondag het seizoen in Turkije op onvergetelijke wijze afgesloten. De spits van Adana Demirspor maakte tegen het al gedegradeerde Göztepe (7-0) liefst vijf doelpunten, waarvan de laatste - achter zijn standbeen langs afgerond - momenteel de wereld overgaat. Balotelli zette het hoogste doelpuntenaantal van een individuele speler in een Turkse wedstrijd deze eeuw neer, maar het is geen all-time record, omdat oud-Fenerbahçe-aanvaller Tanju Çolak in 1992 zes keer scoorde in negentig minuten (tegen Karsiyaka). Saillant: Çolak was de man die Balotelli deze zomer als sportief directeur naar Adana haalde.

Balotelli bewees zondag andermaal dat de middenmoot van Turkije eigenlijk ver onder zijn niveau is. De 31-jarige ex-spits van AC Milan en Internazionale gebruikte Göztepe als een ware speelbal. Balotelli had al vier keer gescoord toen hij na zeventig minuten zijn meest memorabele treffer van de avond opzette. De centrumspits stormde met de bal aan de voet het strafschopgebied in, zette liefst zeven scharen in, omspeelde zijn tegenstander en besloot met een rake rabona: 7-0.

Naast de strijd in de Premier League en de Serie A is ook de strijd om de Puskás Award vandaag beslist. Mario Balotelli deed zojuist dit namens Adana Demirspor tegen Göztepe.pic.twitter.com/GkDnK8YTVU — Rypke Bakker (@RypkeBakker) May 22, 2022

Met zijn vijf goals van zondagmiddag sluit Balotelli het seizoen af met in totaal achttien competitiedoelpunten. Ondanks zijn indrukwekkende eindspurt komt de flamboyante aanvaller net tekort voor de topscorerstitel in Turkije, die naar Umut Bozok (20 goals voor Kasimpasa) gaat. Promovendus Adana handhaafde zich mede dankzij de goals van Balotelli moeiteloos en eindigt op de negende plek in de Süper Lig. Balotelli ligt nog twee jaar vast bij de club.