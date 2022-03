Schmidt bepaalt ‘slachtoffer’ van terugkeer Gakpo en krijgt ziekmelding

Donderdag, 10 maart 2022 om 19:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:53

De opstelling van PSV voor de Conference League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen is bekend. Ten opzichte van de wedstrijd tegen Heracles Almelo van zondag (3-1 zege) stelt Roger Schmidt twee nieuwe spelers op: Armando Obispo en Cody Gakpo staan in de basis. Daardoor verdwijnen Olivier Boscagli en Eran Zahavi uit de opstelling; de verdediger behoort vanwege ziekte niet tot de wedstrijdselectie. Bij Kopenhagen is voormalig Ajacied Nicolai Boilesen de aanvoerder. De eerste ontmoeting in de achtste finale begint om 21.00 uur in het Philips Stadion.

Obispo, terug van blessureleed, heeft zijn eerste basisplaats sinds 5 februari (tegen AZ in de Eredivisie). Gakpo raakte tweeënhalve week geleden geblesseerd tegen sc Heerenveen. Hij miste daardoor de wedstrijden tegen Maccabi Tel Aviv (Conference League), Sparta Rotterdam (Eredivisie) en Go Ahead Eagles (TOTO KNVB Beker). Tegen Heracles maakte hij als invaller zijn rentree en kwam hij tot scoren. De terugkeer van Gakpo moest ten koste gaan van een basisspeler: Joey Veerman, Mario Götze en Zahavi werden in de media genoemd als spelers die hun basisplaats konden kwijtraken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik denk dat hij fit genoeg is om in de basis te starten", liet Schmidt op de persconferentie van woensdag weten over Gakpo. "Of hij fit genoeg is voor negentig minuten zullen we zien. We moeten bekijken wat de slimste manier is voor morgen, omdat we zondag weer een belangrijke wedstrijd spelen tegen FC Utrecht. We zullen morgen beslissen wat de beste benadering is voor de wedstrijd tegen Kopenhagen."

Op de persconferentie vertelde de trainer ook dat Mauro Júnior 'gewoon' inzetbaar zou zijn. De in vorm verkerende back hield lichte klachten over aan de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo. Hij trainde tijdens de laatste oefensessie nog apart van de groep. Voor Phillipp Mwene, André Ramalho, Richard Ledezma, Maximiliano Romero en Ryan Thomas komt de wedstrijd echter te vroeg.

Opstelling PSV: Drommel; Mauro Júnior, Teze, Obispo, Max; Sangaré, Gutiérrez; Veerman, Götze, Madueke; Gakpo

Opstelling FC Kopenhagen: Grabara; Kristiansen, Boilesen, Vavro, Ankersen; Stage, Lerager, Falk; Johannesson, Pep Biel, Boving