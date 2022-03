Oussama Idrissi maakt eerste goal in LaLiga dankzij blunderende Zidane

Zondag, 6 maart 2022 om 16:38 • Mart van Mourik

Oussama Idrissi heeft Cádiz zondagmiddag hoogstpersoonlijk naar een overwinning in LaLiga geleid. In de gelijknamige stad was de ploeg van trainer Sergio González met 2-0 te sterk voor Rayo Vallecano. Bij de openingstreffer verzorgde Idrissi een assist, terwijl de huurling van Sevilla na ruim een uur spelen zijn eerste doelpunt in LaLiga aantekende. Het was een welkome driepunter voor Cádiz, dat met 24 punten op de achttiende plek in LaLiga staat. Voor Rayo, dat dertiende staat, was het de zesde competitienederlaag op rij.

Het was de tweede keer dat Idrissi bij Cádiz kon rekenen op een basisplek in een LaLiga-duel. Nadat hij in het duel met Celta de Vigo (0-0) zijn stempel niet kon drukken en tegen Granada als Getafe negentig minuten op de bank bleef, was hij ditmaal van cruciaal belang voor zijn ploeg. In het eerste bedrijf was zijn inbreng nog relatief gering, maar in het tweede bedrijf stond de voormalig aanvaller van onder meer AZ op.

Tien minuten na de hervatting bewees Idrissi zijn waarde met een hoekschop op maat vanaf de linkerkant. Doelman Luca Zidane dook onder de bal door, waardoor Rubén Alcaraz bij de tweede paal kon binnenknikken: 1-0. In de 63ste speelminuut sloeg Idrissi zelf toe. Zidane schatte een bal van Iván Alejo volledig verkeerd in, waardoor het leer voor de voeten viel van de linkervleugelaanvaller. Idrissi kreeg de ruimte om aan te nemen en vond met een geplaatst schot de linkerbenedenhoek: 2-0. Uiteindelijk werd de doelpuntenmaker in de 79ste minuut naar de kant gehaald ten faveure van Santiago Arzamendia.