Sparta stelt Maurice Steijn aan als opvolger van Henk Fraser

Woensdag, 23 februari 2022 om 14:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:42

Sparta Rotterdam heeft een akkoord bereikt met Maurice Steijn over een tweejarig contract voor de functie van hoofdtrainer, zo meldt de Kasteelclub via de officiële wegen. Steijn was eerder coach van VVV-Venlo, Al-Wahda en NAC Breda. Steijn is de opvolger van Henk Fraser, die ondanks een doorlopend contract vertrekt bij Sparta. "Ik heb er heel veel zin in om per 1 juli te starten", aldus Steijn.

Sparta staat momenteel zeventiende in de Eredivisie en het is dan ook de vraag of Steijn volgend seizoen actief is op het hoogste niveau. "De prioriteit van de gehele club moet nu liggen bij het huidige team en de huidige staf", benadrukt Steijn dan ook. "Zij moeten zich optimaal kunnen richten op het slot van dit seizoen." Sparta won tien dagen geleden zijn laatste wedstrijd van Willem II (1-0), nadat daarvoor negen competitieduels op rij niet in winst werden omgezet.

Steijn kijkt hoe dan ook enorm uit naar zijn nieuwe avontuur. "We zijn de afgelopen periode met elkaar in gesprek geraakt. We hebben lange gesprekken gevoerd over vele uiteenlopen zaken, van de identiteit van de club, de structuur, tot de mogelijkheden en doelstellingen. Daarin zijn we zeer constructief en voortvarend van start gegaan en dat heeft uiteindelijk geleid tot een overeenkomst voor twee jaar."

Algemeen directeur Manfred Laros zocht samen met technisch directeur Gerard Nijkamp zorgvuldig naar een opvolger van Fraser. "Onderdeel van dat proces is elke kandidaat duidelijk maken waar de club voor staat, wat we van een hoofdtrainer verlangen en ook wat de hoofdtrainer bij de club mag verwachten", aldus Laros. "Met deze aanstelling wil Sparta Rotterdam duidelijkheid verschaffen aan onze supporters, sponsors en organisatie. Let wel; de focus, aandacht én facilitering staan de komende maanden uitsluitend in het teken van de sportieve steun aan Henk Fraser, zijn staf en uiteraard de spelersgroep. We hebben bijna vier jaar met elkaar samengewerkt en dat is tot op heden heel succesvol geweest. Iedereen wil dit in mei op een goede manier met elkaar afsluiten."

Nijkamp is tevreden over de aanstelling van Steijn. "Hij stond op onze shortlist met mogelijke kandidaten waarmee we in gesprek zijn gegaan", aldus de technisch directeur. "In het verleden heb ik al vaker met Maurice gesproken en in die gesprekken had ik al een goede indruk gekregen. Dat gevoel is in de gesprekken die wij met hem hebben gevoerd alleen maar beter geworden. Bij een club als Sparta past een gezonde dosis druk, maar dat kan soms ook opgevoerd worden. Maurice heeft daar ervaring mee en loopt niet weg voor een uitdaging. Daarnaast hebben we uiteraard ook gesproken over alle andere zaken die voor Sparta van belang zijn. In die gesprekken heb je het dan ook over alle facetten die bij het hoofdtrainerschap horen, maar ook de scouting, de jeugdopleiding, de beloften in de Tweede Divisie en de instroom van talentvolle jeugdspelers in de A-selectie zijn onderwerp van gesprek. We zaten daarmee veelal op de juiste golflengte en dat sterkt ons in de overtuiging dat Maurice de juiste man is om vanaf komend seizoen hoofdtrainer te worden van Sparta."

Steijn speelde zelf in het betaalde voetbal voor ADO Den Haag en NAC Breda. Bij de club uit zijn geboortestad begon Steijn ook zijn trainersloopbaan, eerst als assistent bij ADO en via de jeugdopleiding en een interimperiode werd hij eindverantwoordelijk voor het eerste elftal in de periode van 2011 tot 2014. Vanaf 2014 tot 2019 werkte Maurice Steijn als hoofdtrainer bij VVV, waarmee hij in 2017 kampioen werd van de Keuken Kampioen Divisie. In datzelfde jaar ontving hij ook de Gouden Stier voor beste trainer en de Rinus Michels Award. Na twee succesvolle Eredivisie-jaren in Venlo vertrok hij voor een buitenlands avontuur naar de Verenigde Arabische Emiraten, waar hij bij Al-Wahda de opvolger was van Henk ten Cate. Vorig seizoen was hij kortstondig trainer van NAC, waar hij vanwege bedreigingen vertrok.