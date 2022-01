Betaald voetbal dreigt met opening van stadions in statement

De betaaldvoetbalclubs willen dat er 28 januari weer toeschouwers worden toegelaten bij wedstrijden. De Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de club publiceren vrijdag een gezamenlijk statement, waarin ze schrijven dat 'de rek eruit is'. Inmiddels zijn de stadions al twee maanden leeg in het betaald voetbal, terwijl 'keer op keer' is aangetoond dat wedstrijden met publiek op een verantwoorde manier georganiseerd kunnen worden. Met die kennis wordt in Den Haag 'weinig tot niets gedaan', vinden de indieners van het statement. Daarom wordt nu gedreigd met het demonstratief openen van de stadions.

Het statement wordt kort voor een nieuwe persconferentie van het kabinet naar buiten gebracht. "Wij kunnen niet langer zonder publiek spelen. Vorig jaar seizoen leidde dat tot een verlies van meer dan 100 miljoen euro voor de sector. En de schade voor de langere termijn is ernstig. Zeer ernstig! Dit tast de kwaliteit van ons voetbal aan", klinkt het. "De concurrentie met het buitenland is al heel groot. In de rest van Europa zijn de stadions wel of gedeeltelijk open. Terwijl wij te maken hebben met dezelfde omikronvariant. Dat maakt de concurrentiepositie nagenoeg ondoenlijk."

Het voetbal wordt in het statement 's lands grootste entertainmentindustrie en nummer één sport' genoemd en wil zijn eigen broek op houden. "Wij zijn voor acht miljoen Nederlanders wekelijks HET vertier. Maar dat wordt ons nu zo goed als onmogelijk gemaakt. Op dit moment is er nog geen honderd procent compensatie voor alle wedstrijden die wij noodgedwongen zonder publiek moeten spelen. NOW en andere generieke regelingen zijn niet toereikend. Het tempo van besluitvorming in politiek Den Haag is te traag."

"Daar kunnen we niet op wachten. Het demonstratief opengaan van de stadions is de onvermijdelijke volgende stap. Dit zijn we ook verplicht aan onze loyale supporters. Iedere club gaat hierover in gesprek met zijn burgemeester. Het betaald voetbal wil gehoord worden! Wij willen ons altijd constructief opstellen en onderdeel van de oplossing zijn en blijven. Ook nu weer. Ook met Den Haag en de nieuwe minister voor sport", luidt het statement. In de persconferentie van vrijdagavond worden naar verwachting geen versoepelingen aangekondigd omtrent het toelaten van publiek.

Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles, vindt de situatie 'niet meer uit te leggen'. "In Engeland zitten de stadions vol. In Spanje gaat men het zien als een griep. En wij blijven gewoon volledig dicht", treurt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij is dan ook van plan om het spoor te volgen van de detailhandel, die na een dreiging met burgerlijke ongehoorzaamheid grotendeels open mag vanaf zaterdag. "Blijkbaar is dat de weg." Dat zal dit weekend echter nog niet gebeuren. "Nee, nog niet in dit weekend, we richten ons op begin februari. Als je de druk opvoert, word je blijkbaar gehoord." De 34 Nederlandse profclubs gaan volgende week allemaal in gesprek met hun eigen burgemeester.