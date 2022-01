Ajax grijpt in en breekt trainingskamp in Portugal per direct af

Woensdag, 5 januari 2022

Ajax vliegt woensdagavond nog terug naar Amsterdam, zo melden de hoofdstedelingen op Twitter. Eerder op de dag werd bekend dat er sprake is van meerdere coronabesmettingen binnen de spelersselectie, die momenteel in Portugal is voor een trainingskamp. Dat wordt dus per direct afgebroken.

Om een verdere uitbraak te voorkomen en met het oog op de start van de tweede seizoenshelft, zondag 16 januari tegen FC Utrecht, wil Ajax geen risico’s nemen. Daarom is uit preventief oogpunt besloten om woensdag terug te keren naar Amsterdam. Toen Ajax naar Portugal vertrok hadden alle zestig betrokken personen nog negatief getest, zo benadrukt de club.

Op woensdagochtend stond vrijwel de gehele selectie nog op het trainingsveld stond. De enige afwezige was Victor Jensen, al kan de reden voor zijn afwezigheid niet bevestigd worden. Op zondag 9 januari staat een oefenwedstrijd met Hadjuk Split op het programma. Het is onduidelijk of die wedstrijd door kan gaan.