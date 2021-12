Trabzonspor en Denswil verstevigen koppositie na dertiende overwinning

Zaterdag, 18 december 2021 om 15:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:59

Trabzonspor heeft zaterdag de koppositie in de Süper Lig verstevigd. De ploeg van trainer Abdullah Avci was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Hatayspor, dat dit seizoen met een derde plaats opnieuw boven verwachting presteert. Trabzonspor vergroot de voorsprong op Hatayspor naar dertien punten en heeft negen punten meer dan nummer twee Konyaspor, dat tegelijkertijd in extremis een 1-0 overwinning op Antalyaspor afdwong.

Trabzonspor nam na ruim twintig minuten spelen de leiding. De bezoekers verloren de bal enkele meters voor de middenlijn, waarna uiteindelijk Djaniny door Andreas Cornelius aan de linkerkant van het strafschopgebied vrij voor doelman Munir werd gezet. De aanvaller schoot de bal beheerst in de rechterhoek langs de sluitpost: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De 2-0, na 38 minuten spelen, was van wonderschone makelij. Na een vlotte aanval via Djaniny, Stefano Denswil en Cornelius over de linkerkant van het veld was het uiteindelijk de Deense aanvaller die bal op aangeven van de Nederlander hoog in de rechterhoek mikte. Dat was ook de eindstand in Trabzon, waar Denswil uiteindelijk 77 minuten op het veld stond. Trabzonspor heeft na zeventien speeldagen al dertien zeges geboekt; minimaal vier meer dan welk team dan ook.

Later vandaag staat de interessante ontmoeting tussen Galatasaray, 23 punten, en Basaksehir, 28 punten, op het programma. De echte topwedstrijd is echter zondag: Fenerbahçe - Besiktas. De regerend landskampioen heeft tot dusver slechts 24 punten verzameld en dat zijn er 3 minder dan de stadsgenoot.