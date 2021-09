‘Beloning’ voor gevaccineerde Premier League-ploegen leidt tot grappen

Woensdag, 29 september 2021 om 17:27 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:28

De Premier League maakt zich zorgen om de vaccinatiegraad bij spelers in de competitie. De organisatie achter de hoogste divisie van Engeland heeft vorige week een brief gestuurd aan alle clubs, waarin wordt gesproken over een 'beloning' voor de clubs met een hoog percentage gevaccineerde spelers. Op dit moment is bij slechts zeven van de twintig clubs meer dan de helft van de spelersgroep volledig gevaccineerd tegen het coronavirus, schrijft de Premier League in de brief.

De wijze waarop clubs beloond kunnen worden, is nog niet bekend. "We zijn aan het overwegen of, en op welke manier, we ploegen/spelers kunnen 'belonen' die zich hebben laten vaccineren", citeren Engelse media uit de brief, waarvan de inhoud woensdag bekend is geworden. "Het wordt steeds duidelijker dat de regering en de gezondheidsautoriteiten volledige vaccinatie hanteren als criterium om te reizen of naar grootschalige evenementen te kunnen gaan."

Sky Sports meldde vorige week dat een meerderheid van de Premier League-spelers minstens één prik heeft gekregen, maar dat de opkomst voor de tweede prik tegenvalt. Bovendien zijn er grote verschillen tussen clubs. Wolverhampton Wanderers heeft aangegeven dat de volledige selectie gevaccineerd is. Bij Brentford en Leeds United gaat het om ruim negentig procent. Veel andere clubs hebben aangegeven hun spelers erop aan te dringen om zich te laten vaccineren, maar kunnen geen dwang opleggen.

Dinsdag testte N'Golo Kanté nog positief, waardoor de middenvelder van Chelsea woensdagavond ontbreekt in de Champions League-wedstrijd tegen Juventus. Trainer Thomas Tuchel zei in een reactie dat spelers 'volwassen mensen' zijn en zelf kunnen kiezen of ze gevaccineerd worden. Hij vindt zichzelf als voetbaltrainer niet de aangewezen persoon om zich te mengen in de discussie en wil de keuzes van spelers accepteren. "Dat is nagenoeg alles wat ik erover kan zeggen. Ik heb de keuze voor mezelf gemaakt. Vaccinatie lijkt goede bescherming te bieden. Ik ben gevaccineerd."

Op sociale media wordt evenwel lacherig gedaan over de aankondiging van een 'beloning' voor clubs met een hoge vaccinatiegraad. Omdat de beloning nog niet bekend is, vullen socialmediagebruikers die zelf in. "De beloning is dat Mike Dean een jaar lang je wedstrijden niet fluit", klinkt het op reddit. "Tottenham Hotspur laat zich nu als een gek vaccineren, want Daniel Levy wil deze prijs ten koste van alles winnen." Een supporter van Tottenham: "Is de prijs een middenveld? Ik zou wel een middenveld willen." Een ander: "De prijs is dat je spelers drastisch de kans verminderen om een virus op te lopen waar de hele planeet last van heeft."