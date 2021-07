Abdelmajid Bouali keert twee jaar na vertrek bij Dortmund terug in profvoetbal

Donderdag, 22 juli 2021 om 11:00

De afgelopen twee jaar stonden voor Abdelmajid Bouali volledig in het teken van herstellen en fit worden. De 24-jarige Amsterdammer liet Borussia Dortmund in de zomer van 2019 met een knieblessure achter zich en zat sindsdien zonder club, maar gaat op korte termijn terugkeren in het profvoetbal. Bouali voelt zich inmiddels sterker dan ooit en werkt momenteel een stageperiode af bij het Belgische KV Oostende, waar hij een uitstekende indruk achterlaat.

Weinig rust en geen tijd nemen om tevreden terug te kijken op de fase die je achter de rug hebt: op die manier werkte Bouali in de afgelopen twee jaar keihard aan zijn herstel. Toen hij Borussia Dortmund in de zomer van 2019 achter zich liet, had hij al een vrijwel volledig seizoen aan zich voorbij moeten laten gaan vanwege een knieblessure. In een eerder interview met Voetbalzone zei Bouali eerst de laatste fase van zijn revalidatie af te willen werken, voordat hij de opties voor een nieuwe club zou gaan verkennen. Die laatste fase van zijn revalidatie nam al met al een jaar in beslag. “Het afgelopen jaar stond in het teken van fit worden”, vertelt Bouali in gesprek met Voetbalzone. “Ik heb keihard getraind, veel tijd en moeite erin gestoken en weinig rust gehad. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in het feit dat ik weer op het veld mag staan.”

Uiteindelijk volgde drie weken geleden een kans bij KV Oostende. De Duitse trainer Alexander Blessin, in het verleden jarenlang werkzaam bij RB Leipzig, kreeg via via te horen dat Bouali beschikbaar was en zocht nog een nieuwe linksback naast Théo Ndicka Matam en Robbie D'Haese. “Hij bleek me nog te kennen en vroeg of ik nog voetbalde en wat ik nu deed”, zegt de voormalig jeugdspeler van FC Utrecht, Almere City, ADO Den Haag en Roda JC Kerkrade. “De intensiteit is hier wel even anders. Gelukkig heb ik niet stilgezeten, ik heb ook wedstrijden gespeeld met academies in Nederland. Ik heb uren gemaakt in de gym, op het veld en in het park. Het is een wereld van verschil ten opzichte van twee jaar geleden, ik ben weer helemaal afgetraind en op gewicht.”

“Het gaat vrij goed, de supporters zijn heel positief over mij en eigenlijk wil iedereen dat ik hier ga tekenen. De trainer is er nog mee bezig, met wat dingetjes achter de schermen. Hij is vrij positief, alleen de puntjes moeten nog op de i gezet worden. Het is afwachten hoe of wat.” KV Oostende begint komende zaterdag al aan de competitie met een thuiswedstrijd tegen Charleroi. “Ik heb geen haast, maar zou natuurlijk wel graag vanaf de eerste competitiewedstrijd speelgerechtigd willen zijn. Dit voelt in ieder geval als een beloning, als je ziet waar ik vandaan kom. Na een blessure lukt het toch nog om terug te komen op het hoogste niveau.”

Mocht Bouali er niet uitkomen met KV Oostende, lonken er meer mogelijkheden. Hij speelde zich in oefenwedstrijden tegen Amiens en Royal Excel Moekroen in de kijker. “Het is kijken wie me het eerst een contract geeft, want er hebben ook een aantal andere clubs Belgische en Franse gebeld. Vanuit Nederland is het vrij rustig gebleven. Maar ik heb het naar mijn zin bij KV Oostende, dus de bal ligt nu bij hen”, stelt Bouali. De Jupiler Pro League zou hij in ieder geval een fraai podium voor zijn rentree in het profvoetbal vinden. “Een aantal vrienden van me speelt ook in België. Tarik Tissoudali, bijvoorbeeld. Met hem heb ik nauw contact. Die kom ik dan weer tegen op het veld en niet buiten, gelukkig. Zoals het hoort, zoals vanouds.”