RKC Waalwijk neemt Joel Pereira transfervrij over van Manchester United

Maandag, 5 juli 2021 om 17:24 • Chris Meijer

RKC Waalwijk heeft zich versterkt met Joel Pereira. De Waalwijkers maken via de officiële kanalen bekend dat de 25-jarige Portugese doelman zijn handtekening heeft gezet onder een eenjarig contract, met een optie voor nog een seizoen. RKC neemt Pereira transfervrij over van Manchester United, waar zijn contract was afgelopen.

Pereira werd geboren in Zwitserland en speelde in zijn geboorteland in de jeugdopleiding van Neuchâtel Xamax, waar Manchester United hem in 2012 wegkaapte. De sluitpost - die jeugdinterlands voor zowel Zwitserland als Portugal speelde en het meest recent actief was voor Jong Portugal - stond vervolgens negen jaar onder contract bij de Engelse grootmacht. In die periode kwam hij tot drie optredens in de hoofdmacht van Manchester United.

José Mourinho liet Pereira in 2017 tegen Wigan Athletic in de FA Cup debuteren voor Manchester United. Vervolgens keepte hij ook nog een Premier League-duel met Crystal Palace en een EFL Cup-wedstrijd tegen Burton Albion. De meeste tijd bracht Pereira de afgelopen jaren echter buiten Manchester door, want hij werd maar liefst zes keer verhuurd: aan achtereenvolgens Rochdale, Belenenses, Vitória Setúbal, KV Kortrijk, Hearts en Huddersfield Town. In het afgelopen seizoen stond hij namens laatstgenoemde club tweemaal onder de lat in de Championship.

Nu is Pereira na Iliass Bel Hassani de tweede zomerse aanwinst van RKC, dat na het vertrek van Kostas Lamprou naar PEC Zwolle en Mike Grim met Etienne Vaessen nog maar één doelman in de selectie had. “Met de komst van Joel halen we een doelman met veel potentie in huis, die eveneens beschikt over de nodige ervaring”, geeft algemeen directeur Frank van Mosselveld op de website van RKC te kennen. “Hij genoot zijn opleiding bij Manchester United en heeft in die periode veel vlieguren gemaakt. Hier in Waalwijk krijgt hij de kans zichzelf verder te ontwikkelen en zullen we samen met hem voor het maximaal haalbare gaan.”