Danny Rose opgepikt door promovendus na vertrek bij Tottenham

Woensdag, 16 juni 2021 om 11:57 • Rian Rosendaal

Danny Rose vervolgt zijn loopbaan bij Watford, zo maakt de naar de Premier League gepromoveerde club woensdagochtend wereldkundig. De dertigjarige linksback, die onlangs met een transfervrije status vertrok bij Tottenham Hotspur, zette na de medische keuring zijn handtekening onder een tweejarig contract op Vicarage Road. Rose kan op 14 augustus zijn officiële debuut maken, als Watford het seizoen opent tegen Aston Villa.

Watford is geen onbekende club voor Rose, die in het seizoen 2008/09 tot zeven wedstrijden kwam als huurling van the Hornets. De 29-voudig international van Engeland, actief op het WK van 2018 in Rusland, speelde het grootste deel van zijn loopbaan voor Tottenham Hotspur, met in totaal 214 optredens in de hoofdmacht van de Noord-Londense club. Onder José Mourinho echter verloor de vleugelverdediger gaandeweg zijn basisplaats en een verhuurperiode bij Newcastle United bracht afgelopen seizoen uitkomst.

? Danny Rose has agreed a move to Vicarage Road, we're delighted to confirm.



Welcome back to Watford, Danny! ??@_AFEX — Watford Football Club (@WatfordFC) June 16, 2021

Rose doorliep als jeugdspeler de jeugdopleiding van Leeds United, waar hij werd opgemerkt door scouts van Tottenham. In 2007 volgde voor de linksback de definitieve overstap richting the Spurs. Tussendoor werd Rose naast Newcastle en Watford ook verhuurd aan Sunderland, Peterborough United en Bristol City. Rose is de derde aanwinst van Watford voor het komende seizoen.