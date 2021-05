Frankrijk opgeschrikt door plotselinge dood van Christophe Revault (49)

Donderdag, 6 mei 2021 om 21:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:21

De Franse voetbalwereld is donderdag opgeschrikt door het overlijden van Christophe Revault. De voormalig doelman van onder meer Paris Saint-Germain, 49 jaar oud, is volgens berichtgeving van Le Courrier Cauchois thuis dood aangetroffen in Le Havre. De precieze toedracht van zijn overlijden is niet bekendgemaakt.

Revault werd geboren in Parijs, maar sloot zich aan bij de jeugdopleiding van Le Havre en brak bij die club door in het betaald voetbal. Hij was aanvankelijk tweede keus, maar maakte met name tussen 1994 en 1997 furore bij Le Havre. Revault speelde drie seizoenen op rij alle 38 wedstrijden, werd meerdere keren opgeroepen voor de nationale ploeg van Frankrijk en werd in 1995, 1996 en 1997 door France Football verkozen tot beste keeper van de Ligue 1.

Na 5 jaar en 134 optredens stapte Revault over naar PSG, om de naar West Ham United vetrokken Bernard Lama op te volgen. Na meerdere ongelukkige optredens, waaronder de verloren Champions League-wedstrijd tegen Bayern München (5-1) waarin hij tweemaal blunderde, werd hij uit de basis verdreven door Vincent Fernandez. Revault mocht niet keepen in de twee bekerfinales die PSG dat seizoen won; vermoedelijk kostte zijn slechte vorm hem een plek in de WK-selectie van 1998.

Revault vertrok na een seizoen al naar Stade Rennes, stapte na twee jaar over naar Toulouse en speelde 219 wedstrijden voor die club tussen 2000 en 2006. In die periode, in 2001, werd de keeper opgeschrikt door de ‘AZF-ramp’, de explosie in de chemische fabriek AZF in Toulouse. Een deel van zijn huis werd daardoor vernietigd. In 2003 werd Revault uitgeroepen tot beste keeper van de Ligue 2. Een terugkeer bij Stade Rennes werd niet wat hij ervan had gehoopt en Revault sloot zijn loopbaan af met drie seizoenen bij Le Havre, waarmee hij promoveerde naar de Ligue 1 en daarna weer degradeerde. In 2008 werd hij opnieuw benoemd tot beste keeper van de Ligue 2.

Christophe Revault nadat hij in 2008 werd verkozen tot beste keeper van de Ligue 2.

In mei 2010 beëindigde Revault zijn carrière. Hij werd adviseur van Le Havre-voorzitter Jean-Pierre Louvel en werd op 13 november 2012 aangesteld als interim-trainer van de club, voor een periode van zeven wedstrijden. Hij won er daarvan zes en leek daardoor te mogen aanblijven, maar besloot zelf te stoppen. Op 28 september 2015 werd Revault weer als interim-trainer aangewezen en loodste hij de club van de vijftiende naar de vierde plek in de Ligue 2, voordat hij in november werd afgelost door Bob Bradley. Hij werd daarna sportief directeur bij zijn geliefde club.

Kind van het Cavée Verte (stadion, red.), icoon van les Ciel et Marine (de lucht en de zee, de bijnaam van de club). Een enorme Monsieur verlaat ons. Al onze gedachten zijn bij zijn gezin en zijn twee kinderen", schrijft Le Havre in een statement. PSG heeft 'diepbedroefd' kennisgenomen van het nieuws, schrijft de club. "Aan zijn familie en dierbaren betuigt de club zijn condoleances." Benjamin Mendy, linksback van Manchester City, plaatst op Twitter een foto waarop hij naast Revault zit en zijn eerste profcontract ondertekent, in dienst van Le Havre. "Bedankt voor alles, Monsieur Revault."