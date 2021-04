Frankrijk maakt zich op voor zinderende ontknoping na puntenverlies Lille

Vrijdag, 16 april 2021 om 23:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:29

Lille OSC heeft vrijdagavond dure punten laten liggen in de Ligue 1. In eigen huis keek de ploeg van trainer Christophe Galtier tegen Montpellier bij rust aan tegen een 0-1 achterstand, die pas in de slotfase rechtgetrokken werd: 1-1. Sven Botman startte zoals gebruikelijk in de basis bij de thuisploeg. De titelstrijd in Frankrijk wordt door het resultaat van Lille razend spannend. Door het puntenverlies kan Paris Saint-Germain, dat tweede staat en 66 punten heeft, Lille tot op een punt naderen als het komende zondag op het Parc des Princes weet te winnen van AS Saint-Étienne. Daarnaast kunnen AS Monaco en Olympique Lyon op respectievelijk twee en drie punten komen van Lille.

Het spel golfde in het eerste bedrijf op en neer in de uiterst interessante ontmoeting in het Stade Pierre-Mauroy. Nog voor het verstrijken van de vijfde speelminuut schoot Téji Savanier namens Montpellier uit een vrije trap richting de rechterbovenhoek, maar doelman Mike Maignan hield Lille met een fraaie redding op de been. Ook de thuisploeg kreeg al vrij snel een uitstekende mogelijkheid. Na een pass van Timothy Weah nam Burak Yilmaz het vijandige doel onder vuur, maar zijn poging verdween enkele centimeters naast de linkerpaal. De score werd halverwege de eerste helft geopend door Montpellier.

Na fraai combinatiespel kwam Gaëtan Laborde in de gelegenheid om een voorzet op maat te bezorgen bij Andy Delort, die met een snoekduik van dichtbij de 1-0 binnenknikte. Na de openingstreffer viel het tempo tot aan de rust enigszins uit de wedstrijd, al deed Weah namens Lille nog wel tevergeefs een duit in het zakje. Tien minuten na de pauze kwam de ploeg van Botman en consorten dicht bij de gelijkmaker, toen Benjamin André een veelbelovend schot produceerde maar de linkerpaal trof. Even later stond doelman Jonas Omlin een treffer van les Dogues in de weg: hij bracht redding op een inzet van Jonathan Bamba.

Lille was vastbesloten een gunstig resultaat uit het vuur te slepen, maar het ontbrak lange tijd aan fortuin in de afronding. Toch kwam de club in de 85ste minuut nog langszij. Zeki Çelik had vanaf de rechterkant een voorzet op maat in huis voor Luiz Araújo, die de bal mocht aannemen in de zestien en met buitenkant rechts in de verre hoek doel trof: 1-1. Hoewel Lille nog op zoek ging naar een nieuwe treffer, werd die niet meer gevonden. Het puntenverlies heeft mogelijk positieve gevolgen voor Ajax: als PSG landskampioen wordt, komt er namelijk een plek vrij in pot 2 van de indeling voor de loting van de Champions League voor komend seizoen.