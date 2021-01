FC Den Bosch baalt en gaat onderuit: ‘Fluit lekker je eigen wedstrijd’

Maandag, 11 januari 2021 om 20:51 • Dominic Mostert

De kelderkraker tussen FC Den Bosch en Jong AZ is maandagavond uitgemond in een overwinning van de Alkmaarders. De nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie won met 1-2 van de hekkensluiter, die nu op een achterstand van vier punten is gezet door AZ. Het winnende doelpunt werd gemaakt door de teruggekeerde Jelle Duin. De aanvaller werd vorige zomer nog door AZ verhuurd aan MVV Maastricht om ervaring op te doen, maar werd deze maand teruggehaald en maakte tegen Den Bosch zijn rentree.

In het weekend testte een onbekende speler van Den Bosch positief op het coronavirus, maar vanwege een negatief resultaat bij een hertest was de betreffende speler er wel bij. Ringo Meerveld en Romano Postema keerden na blessures terug in de basis, terwijl middenvelder Dhoraso Moreo Klas voor het eerst sinds 22 september een basisplek had. Den Bosch greep de leiding na elf minuten. Romano Postema kopt de bal door, waarna Paco van Moorsel het leer met een fraaie curve in de verre hoek joeg.

Vervolgens ontstonden kansen voor Jizz Hornkamp en opnieuw Van Moorsel, maar keeper Mees Bakker bracht redding. Tien minuten voor de rust kwam AZ op gelijke hoogte. De grensrechter en vierde man constateerden een overtreding van AZ, maar scheidsrechter Nick Smit liet doorspelen, waarna Hakon Evjen de 1-1 binnenschoot uit een voorzet van Jelle Duin. Trainer Erik van der Ven reageerde woest. "Fluit lekker je eigen wedstrijd", beet hij Smit toe. Op slag van rust was AZ via Mohamed Taabouni dicht bij de gelijkmaker, maar hij trof de paal.

Acht minuten na de pauze schoot Hornkamp een vrije trap tegen de lat en dat deed hij negentien minuten voor tijd nog een keer. Tot overmaat van ramp was AZ tussen beide vrije trappen door op voorsprong gekomen. Halverwege de tweede helft leidde balverlies van Steven van der Heijden een kans van AZ in en uit een pass van Thijs Oosting bepaalde Duin de eindstand. Den Bosch zal zich vooral om de gemiste kansen achter de oren krabben en wacht nu al zestien officiële wedstrijden op een overwinning.