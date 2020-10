Champions League-opponent van Ajax haalt Höegh transfervrij binnen

Daniel Höegh heeft in FC Midtjylland een nieuwe club gevonden, zo maakt de Deense club wereldkundig. De 29-jarige centrumverdediger tekende een tweejarig contract bij de club die in de groepsfase van de Champions League tweemaal uitkomt tegen Ajax. Höegh stond de afgelopen drie seizoenen onder contract bij sc Heerenveen. Na afloop van zijn verbintenis in Friesland trainde de mandekker nog enkele maanden mee met het elftal van trainer Johnny Jansen.

"Ik was gelijk enthousiast toen ik hoorde van de interesse van Midtjylland", reageert Höegh op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik had ook niet veel tijd om er rustig over na te denken. De normen en waarden van de club zijn mij inmiddels bekend en ik denk dat we goed bij elkaar passen. Ik kijk ernaar uit om als spelers en als mens mijn steentje bij te dragen aan de club." Technisch directeur Svend Graversen deelt het optimisme van de Deense verdediger. "Hij heeft zichzelf duidelijk bewezen in de Nederlandse en Zwitserse competitie. We zijn daarom erg blij dat we tot een goed akkoord zijn gekomen met Daniel."

Ny forstærkning til forsvaret ? Velkommen, Daniel! — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) October 5, 2020

Höegh speelde eerder in Denemarken voor Odense BK. De aanwinst van FC Midtjylland verliet sc Heerenveen met 78 wedstrijden achter zijn naam. De voormalig stopper van de Friezen staat op november in eigen huis voor de eerste keer tegenover Ajax. Op 25 november volgt de uitwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. FC Midtjylland staat in de poulefase verder tegenover Liverpool en Atalanta.