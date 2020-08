EK-winnaar kiest bewust voor Keuken Kampioen Divisie: ‘Ik zie veel kansen’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Elayis Tavsan, die dit seizoen overkwam van Sparta Rotterdam en zijn grote talent wil bevestigen bij NEC.

Door Thijs Verhaar

“Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad Europees kampioen geweest”, glimlacht de vleugelaanvaller verlegen als het onderwerp ter sprake komt. In 2018 startte de nu negentienjarige rechtsbuiten in de finale van het EK Onder-17, waarin Italië na strafschoppen werd verslagen. Andere basisspelers waren bijvoorbeeld Mohammed Ihattaren, Ryan Gravenberch, Jurren Timber en Wouter Burger, die momenteel allemaal doorbreken bij hun clubs. “Het is mooi om te zien dat veel van hen het nu nog steeds goed doen en het was sowieso mooi om mee te maken”, verklaart Tavsan desgevraagd. Veel meer zegt hij er niet over, want de ambitieuze aanvaller wil niet bezig zijn met het verleden: hij is veel te druk bezig om in de toekomst nog hogere doelen af te vinken. “Ik moet er nu alles aan doen om te zorgen dat ik me blijf ontwikkelen. Dat is het belangrijkste voor dit moment en NEC is wat dat betreft een ideale plek om een vervolgstap te maken”, aldus Tavsan.

De jongeling zag Anthony Musaba deze zomer van NEC naar AS Monaco verkassen en weet dat hij zichzelf ook in de etalage kan zetten met goede prestaties. “Voor nu is het echter mijn eerste prioriteit om belangrijk te zijn voor deze ploeg. Ik hoop van harte dat ik dit seizoen mijn steentje bij kan dragen in de jacht op promotie naar de Eredivisie”, stelt Tavsan, die met zijn duidelijk ambitie één jaar vooruit loopt op het zogeheten driejarenplan van NEC. De ploeg verkeerde in de zomer van 2019 in financieel zwaar weer en besloot even pas op de plaats te maken om te zorgen voor een stabielere basis. De ploeg nam afscheid van diverse dure krachten, zette vol in op de jeugd, sprak uit 2019/20 onderaan het linkerrijtje te willen besluiten en werd achtste in het door corona vroegtijdig beëindigde seizoen. Nu zou men in de huidige jaargang volgens de planning rond plek vijf moeten eindigen, waarna er in de zomer van 2022 direct moet worden gepromoveerd naar de Eredivisie. De steeds beter op elkaar ingespeelde groep talenten moet de kans krijgen zich te ontwikkelen en een gerichte versterking als Tavsan past ook perfect in die strategie.

Tavsan maakte afgelopen seizoen zijn debuut in het betaalde voetbal bij Telstar.

De deze zomer aangetrokken aanvaller maakte vanaf zijn zevende deel uit van de geroemde jeugdopleiding van Sparta en werd vorig seizoen door die ploeg verhuurd aan Telstar. In dienst van De Witte Leeuwen was hij goed voor 7 treffers in 22 duels. Onder de vleugels van trainer Andries Jonker liet hij bovendien zien voetballend eenvoudig mee te kunnen bij de profs en bij de aanhang van Sparta leefde de hoop dat hij zich ook op Het Kasteel zou kunnen onderscheiden op Eredivisie-niveau. Tavsan had echter andere plannen en liet de Rotterdamse fans teleurgesteld achter. “Sparta wilde ook wel langer met mij door, want ze boden me een contractverlenging aan, maar ik had niet het gevoel dat ze direct een basisspeler in mij zagen. Daarom ben ik gaan luisteren naar andere clubs”, legt hij uit. “Er was interesse vanuit de Eredivisie en vanuit het buitenland, maar NEC had simpelweg het beste verhaal en ik moet gewoon veel gaan spelen de komende jaren. Ik hoop me snel verder te ontwikkelen en zie hier veel kansen. Bovendien hebben we pas nog gezien dat deze club een mooie springplank kan zijn”, verwijst Tavsan onder meer naar Musaba en Mike Trésor Ndayishimiye, die zich in de kijker speelde bij Willem II.

Zo’n mooie stap omhoog ziet Tavsan op termijn voor zichzelf ook wel weggelegd. “Over vijf jaar hoop ik bij een Europese topclub als Barcelona of Manchester City te spelen en wie weet is er dan ook een plekje in het Nederlands elftal voor mij weggelegd”, mijmert de jeugdinternational van Oranje Onder-19. “Ik zou met mijn achtergrond ook voor Turkije uit kunnen komen, maar zij hebben zich nooit voor mij gemeld en ik ben wel altijd in beeld geweest bij de Nederlandse jeugdploegen”, legt hij zijn duidelijke voorkeur uit. Tavsan weet van zichzelf dat hij een goede dribbel in huis heeft, over veel snelheid beschikt en behoorlijk doelgericht is, maar geeft ook eerlijk toe dat zijn spel zonder bal veel beter kan en ook het voetballen met zijn rechterbeen behoeft de nodige aandacht. “Daar werk ik dus hard aan en de trainers helpen mij daar ook goed bij. Dat is ook besproken voor mijn overgang, dus dat gaf mij direct het gevoel dat ze een duidelijk plan met mij hebben en ik geloof zeker in die visie.”

Bij NEC komt Tavsan zoals gezegd terecht in een bijzonder jonge ploeg, die een gemiddelde leeftijd van krap 23 jaar heeft. De club heeft in totaal 21 selectiespelers, waarvan er negen hun twintigste verjaardag nog moeten vieren. Zij moeten zich optrekken aan de ervaren Rens van Eijden, Rangelo Janga en Etien Velikonja, terwijl ook Édgar Barreto een schat aan ervaring met zich meebrengt. De 36-jarige Paraguayaan kwam tussen 2004 en 2007 al uit voor de Nijmegenaren en keerde deze zomer na dertien jaar in de Italiaanse Serie A terug op het oude nest. “Je ziet aan alles dat hij enorm veel ervaring heeft. Hij zet echt de lijnen uit op het veld en probeert iedereen te sturen en te helpen. Dat doet hij heel goed”, prijst Tavsan zijn gelouterde ploeggenoot. “De rest is inderdaad heel jong, maar er zit wel veel kwaliteit in de ploeg. We hopen op promotie en het zou supermooi zijn als ik dat in mijn eerste jaar kan bereiken met NEC. Daar hoop ik met zoveel mogelijk goals en assists aan bij te dragen. Of ik de voorspelling aandurf dat ik dubbele cijfers ga halen? Ja, daar wil ik wel voor gaan.”

Tavsan kan ook als linksbuiten of als nummer 10 uit de voeten, maar focust zich het liefst op de rechterflank en liet daar in de voorbereiding bij vlagen al zien een goede tandem te vormen met de uit de eigen jeugd doorgebroken Bart van Rooij. “Het is inderdaad lekker voetballen met hem. Dat merkte ik op de eerste training al”, beaamt Tavsan. “Hij is een goede speler en het is fijn om hem achter je te hebben staan. We hebben een goede klik op het veld”, meent de aanvaller, die het tweede gedeelte van de voorbereiding moest missen met een lichte knieblessure. “Daardoor heb ik pas één keer gescoord en heb ik nog niet het beste van mezelf kunnen laten zien. Ik ben daarom ook nog niet helemaal tevreden met mijn inbreng, maar het is logisch dat je na vijf maanden zonder wedstrijden je ritme moet zoeken. Ik voel me wel steeds fitter worden op de training en ik weet zeker dat ik er bij de competitiestart vanaf het begin bij kan zijn”, belooft de negentienjarige rechtsbuiten, die vrijdag een pittige vuurdoop krijgt bij zijn nieuwe club.

NEC start de competitie met een uitwedstrijd tegen SC Cambuur, dat het afgelopen seizoen op de eerste plaats eindigde en nu wederom als titelkandidaat wordt gezien. “Dat wordt natuurlijk niet makkelijk voor ons, maar we gaan gewoon voor de winst”, klinkt het vol bravoure. “Ik hoop dat we goed starten en dan die lijn doortrekken”, aldus Tavsan. De belofte moet op de rechtsbuitenpositie voorlopig de concurrentiestrijd aangaan met de 23-jarige Jonathan Okita, die de afgelopen twee seizoenen onomstreden basisspeler was en in exact 100 Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden goed was voor 39 treffers en 27 assists. De Congolees wordt echter in verband gebracht met een uitgaande transfer naar Nantes of Cercle Brugge en Tavsan staat te trappelen om met of zonder Okita als directe concurrent te gaan schitteren voor NEC. “Ik voel hier het volle vertrouwen van de clubleiding en ik wil de fans trots maken. Helaas valt het in een leeg stadion niet mee om een publiekslieveling te worden, maar dat gaat vanzelf gebeuren als ik genoeg goals maak en onze promotiedroom waar kan maken”, aldus de vleugelaanvaller. “Ik heb in ieder geval heel veel zin om eindelijk weer wedstrijden te kunnen spelen en ga elke dag weer alles geven om het maximale eruit te halen.”

Naam: Elayis Tavsan

Geboortedatum: 30 april 2001

Club: NEC

Positie: rechtsbuiten

Sterke punten: dribbel, snelheid, doelgerichtheid