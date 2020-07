Wesley Sneijder meldt zich af voor eerste training met DHSC

Wesley Sneijder zou aanstaande maandag op het trainingsveld verschijnen bij de Utrechtste amateurclub DHSC, maar dat gaat niet door. De oud-middenvelder, die een comeback in de Eredivisie bij FC Utrecht zou overwegen, heeft zich afgemeld bij de club omdat hij dan waarschijnlijk in het buitenland is. Het is onbekend wanneer Sneijder zich wel meldt bij DHSC.

Voorzitter Hans Berrens laat tegenover RTV Utrecht weten dat het onduidelijk is wanneer de recordinternational van het Nederlands elftal zich meldt bij het team dat getraind wordt door Gert Kruys. "Er is veel publiciteit naar uitgegaan, daarom is het goed om te laten weten dat hij er maandag niet bij is", aldus Berrens tegenover de regionale omroep. Sneijder is van harte welkom bij het eerste elftal zodra hij weer terug is vanuit het buitenland. “Als hij vindt en denkt dat hij kan, is het de bedoeling dat hij zal aansluiten.”

Nadat Arjen Robben bekendmaakte dat hij werkt aan een terugkeer als profvoetballer bij FC Groningen, kreeg Sneijder van een aantal supporters van FC Utrecht de vraag of hij wil nadenken over een rentree op de Nederlandse velden. Om aan zijn terugkeer te werken zou hij aansluiten bij zaterdaghoofdklasser DHSC, waar zijn jongere broer Rodney aanvoerder is en oudere broer Jeffrey assistent-trainer.