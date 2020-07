Feyenoord leidt Argentijn rond in Rotterdam

Juventus blijft loeren op Nicolò Zaniolo. Een bod van vijftig miljoen euro plus bonussen moet genoeg zijn om AS Roma te overtuigen afstand te doen van de middenvelder. (Diverse Italiaanse media)

De Argentijn is al in Nederland geweest om de faciliteiten in Rotterdam te bekijken.