Hilariteit om nieuw kapsel Cristiano Ronaldo; Marcos Senesi straalt met vriendin

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Cristiano Ronaldo verscheen dinsdag op Instagram met een nieuw kapsel en vroeg zijn 220 miljoen volgers om goedkeuring. Dat leidde in de commentsectie tot hilariteit bij onder anderen Marcelo en Douglas Costa.





Het huidige kapsel van Ferdi Kadioglu vertoont overigens veel gelijkenissen met de huidige coupe van Ronaldo.





Feyenoord-verdediger Marcos Senesi vermaakte zich dinsdag met zijn partner Valentina in het Kralingse Bos.





Ook Sean Klaiber wandelde in de natuur. Klaibers FC Utrecht-ploeggenoot Adam Maher poseerde met baret op Instagram.





Emmanuel Adebayor leeft het leven van een God, en doet ook weinig moeite om dat te verbergen.





Thibaut Courtois en Maarten Stekelenburg hadden dinsdag beiden reden voor een feestje. Courtois vierde de vijfde verjaardag van zijn dochter, terwijl Stekelenburg het eveneens vijfde levensjaar van zijn zoon vierde. Voor Evgeniy Levchenko viel er niets specifieks te vieren, maar de oud-middenvelder had wel grote lol met zijn zoon.





Ook Demy de Zeeuw was dinsdag jarig. De oud-middenvelder blies 37 kaarsjes uit.





Ook Sjaak Swart had reden voor een feestje. De icoon van Ajax heeft precies zestig jaar verkering met zijn Andrea.





Luís Figo en Roberto Carlos, oud-ploeggenoten van Real Madrid, ontmoetten elkaar dinsdag voor het eerst sinds de lockdown in Spanje.