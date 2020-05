Fiorentina en Sampdoria opnieuw hard getroffen door coronavirus

Bij Fiorentina en Sampdoria hebben in totaal tien personen positief getest op het coronavirus, zo melden Italiaanse media donderdag. In zeven van de gevallen gaat het om spelers. Tijdens het testen van de selectie en de technische staf van Sampdoria waren er drie positieve tests en één speler die eerst negatief testte, en nu weer positief: vier spelers in totaal.

Bij Fiorentina gaat het om drie spelers en drie leden van de technische staf. De club uit Florence kreeg in maart al te maken met tien besmettingsgevallen en Sampdoria destijds met zeven. Ook zij moesten verplicht in thuisisolatie en waren enkele weken later allemaal hersteld van de ziekte. Sampdoria meldt nu dat de personen die positief hebben getest geen symptomen vertonen en dat zij in quarantaine gaan.

Woensdag bleek dat ook een speler van Torino, die evenmin bij naam werd genoemd, kampt met het coronavirus. De clubs uit de Serie A hebben pas sinds kort toestemming de training te hervatten, maar wel met inachtneming van strenge voorschriften. Zo moeten de voetballers minimaal twee meter uit elkaar blijven. Daarbij worden bij de meeste clubs de spelers getest op het virus.

Er zijn nog steeds plannen om de competitie te hervatten in wereldwijd een van de zwaarst door het virus getroffen landen. Het is de vraag of dat door de recente ontwikkelingen in Florence, Genua en Turijn nog steeds het geval is. "Het wordt steeds lastiger om de Serie A uit te gaan spelen”, zei Italiaanse minister van Sport Vincenzo Spadafora recent.

“Als ik voorzitter van een club was, dan zou ik me gaan focussen op volgend seizoen.” Het is de bedoeling dat er na 17 mei reguliere groepstrainingen worden afgewerkt. Tegen die tijd zal naar alle waarschijnlijkheid ook meer duidelijk zijn over het wel of niet kunnen afmaken van het Serie A-seizoen, waarin nog twaalf speelrondes en een aantal inhaalduels op de rol staan.

Bij een club als Brescia, gelegen in de bijzonder zwaar getroffen regio Lombardije, vindt dat men de gezondheid van de spelers en alle mensen rond het team op het spel zet als er weer gevoetbald wordt. "Ik snap het niet. Het is tegen de natuur in", zo gaf Brescia-aanvoerder Daniele Gastaldello aan. "Wij zijn professionals, maar ook gewoon mensen met een vrouw en kinderen. Ik spreek hier ook namens mijn teamgenoten."