‘Volgens mij gaan meneer Woerts en meneer Driessen daar niet over’

SC Cambuur en De Graafschap staan op 8 mei in een kort geding tegenover de KNVB om alsnog promotie naar de Eredivisie af te dwingen. Het plan van de twee clubs wordt gesteund door het overgrote deel van de clubs in de Keuken Kampioen Divisie, zo wist Voetbal International te melden. Marc Boele, directeur van de Coöperatie Eerste Divisie, gaat de mogelijkheden voor een Eredivisie met twintig clubs onderzoeken. Algemeen directeur Jan Willem van Dop van Go Ahead Eagles is blij met de voorgenomen plannen.

"In de laatste videocall is besloten dat wij het als clubs oke vinden om naar het idee van twintig clubs te kijken", verklaart Van Dop in het sportprogramma van RTV Oost. "In de aanvliegroute hoe dat destijds is gebracht, snap ik ook dat wij als Eerste Divisie-clubs in eerste instantie hebben gezegd; geen denken aan. Als de KNVB daar niet mee komt, maar je laat alles over aan derden die maar met leuke ideeën kunnen komen." De bestuurder verwijst met die uitspraak naar twee voetbalvolgers die reeds hebben gepleit voor een Eredivisie met twintig clubs. "Meneer Chris Woerts en meneer Valentijn Driessen, ja allemaal prima, maar volgens mij gaan die niet over competities."

"Dat heeft mij vreselijk geïrriteerd, omdat het gaat over het belang van ons als clubs", vervolgt Van Dop, die in het verleden werkzaam was bij Feyenoord en FC Utrecht, zijn uitleg. "Als ik dan ook nog eens merk dat er een druk komt van de top vier, die dan zegt: ‘Een jaar geleden wilden we nog heel graag naar zestien clubs in de Eredivisie’. En om hun supporters te compenseren moeten we nu maar naar twintig clubs. Ja wacht even, wij hebben als Go Ahead ook supporters, die wij misschien ook moeten compenseren. Dit gaat mij echt te ver."

Volgens Van Dop is een Eredivisie met twintig clubs een optie, maar is een dergelijke verandering wel aan bepaalde voorwaarden verbonden. "Ik vind in ieder geval dat je akkoord moet hebben van al jouw stakeholders. Dus gemeentes moeten akkoord zijn. Je krijgt wellicht meer risicowedstrijden in het weekend als je naar twintig clubs gaat. En ik vind dat je dan ook eens goed naar de Eerste Divisie moet kijken. Het doet op dit moment geen goed met clubs als Jong FC Utrecht en Jong AZ. Ik snap Jong Ajax en Jong PSV wel. Dan zou het misschien een optie kunnen zijn dat die ploegen aansluiten bij de Onder 21-competitie. En dan gaan we met veertien teams verder in de Keuken Kampioen Divisie, het Schotse of Belgische systeem. We gaan dan in poules werken. We gaan dan leveren qua wedstrijden, dat is misschien een optie."

Van Dop vindt het vooral belangrijk dat de clubs in de Keuken Kampioen Divisie hun stem laten horen. "We moeten niet alles over ons heen laten komen. We moeten ook echt staan voor onszelf als groep. Dan moet het maar een onderhandeling worden. Het moet niet eenrichtingsverkeer worden, wat alleen maar bepaald wordt door geld." De GAE-directeur wil het in dat geval niet alleen laten bij roepen vanaf de zijlijn. "Dan moet je wel zelf met een alternatief komen. Nu wordt dit alternatief onderzocht. We moeten als eerste divisie blijven leveren. Dan moet er maar een League Cup bedacht worden met als prijs een ticket voor de play-offs. Maar we moeten ook leveren naar onze supporters."

