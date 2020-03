‘Ik zat echt op één lijn met hem bij Ajax, we hadden goede gesprekken’

Kaj Sierhuis liet Nederland afgelopen transferperiode achter zich voor een dienstverband bij Stade Reims. Het was lang onzeker of de spits naar Frankrijk kon verkassen, aangezien hij destijds door Ajax werd verhuurd aan FC Groningen. "Ik maakte mij wel zorgen", doelt Sierhuis in gesprek met FOX Sports over het mogelijk afketsen van de transfer naar Stade Reims.

De 21-jarige aanvaller stelt dat er sprake was van een ingewikkelde situatie. "Het heeft er heel lang niet ingezeten. Er waren zo veel partijen die akkoord moesten geven. Dat duurde een aantal dagen, tot er op het laatste moment toch goedkeuring kwam", aldus Sierhuis, die zich inmiddels op zijn plek voelt in Frankrijk. De spits beseft dat hij een goede opleiding heeft gehad bij Ajax.

Bij de Amsterdamse club had Sierhuis veel aan de gesprekken met trainers Frank Peereboom en Marcel Keizer. "Ik heb bij Ajax veel gehad aan Frank Peereboom. Die werkt nu nog steeds bij Ajax en analyseert de tegenstanders van Ajax 1. Hij geeft hele uitgebreide analyses aan Erik ten Hag en de technische staf. Aan hem heb ik in de jeugd heel veel gehad."

"Hij gaf me veel vertrouwen en ik zat echt op één lijn met hem. Ik had gesprekken van een goed niveau met hem en dat was voor mij prettig in die tijd", aldus Sierhuis, die tevens genoot van de samenwerking met Keizer. "Bij Jong Ajax heb ik veel aan hem gehad. Dat is een hele goede trainer en onder hem ben ik écht beter geworden."

Sierhuis raakte in zijn eerste wedstrijd voor Stade Reims geblesseerd, maar is nu weer hersteld. De aanvaller moet vanwege de coronacrisis nog wel wachten op zijn rentree. "Het gaat nu goed. Ik was eigenlijk klaar om de groepstraining te hervatten, maar toen brak het coronavirus uit. Nu train ik voor mezelf. Het is afwachten wanneer ik de groepstraining weer hervat."