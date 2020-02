Voormalig Ajax-aanvaller met één invalbeurt vindt onderdak in Indonesië

Geoffrey Castillion vervolgt zijn loopbaan bij Persib Bandung, zo meldt de Indonesische club maandag via de officiële kanalen. De 28-jarige aanvaller doorliep zonder problemen de medische keuring en tekende daarna een eenjarig contract. Daarnaast is de optie op een jaar extra opgenomen in de overeenkomst. Castillion was transfervrij na zijn vertrek bij het IJslandse Fylkir.

Castillion bespreekt zijn overgang naar Persib Bandung in een interview met Antvklik. "Dit is mijn eerste ervaring met het voetbal in Indonesië. Ik heb wel buiten Europa gespeeld, bijvoorbeeld in de Major League Soccer bij New England Revolution. Maar dat is zeker anders dan in Indonesië." Castillion weet al een beetje hoe het eraan toegaat bij zijn nieuwe werkgever. "Op YouTube heb ik al kunnen ontdekken hoe fanatiek de supporters hier zijn. Dat is ongelooflijk en zorgt ervoor dat ik veel zin heb in deze uitdaging."

De fysiek sterke aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Ajax en rook even aan het eerste elftal. Verder dan een invalbeurt in het seizoen 2010/11 wist hij echter niet te komen. Na zijn Amsterdamse periode diende Castillion in Nederland verder nog RKC Waalwijk, Heracles Almelo en NEC. Buiten de landsgrenzen waren er avonturen in onder meer Hongarije, Roemenië en IJsland.