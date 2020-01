Finn Tapp verrast club en vrouwen met ontboezeming bij Love Island

Oxford City moet het voorlopig stellen zonder Finn Tapp, zo werd deze week duidelijk. De zesdedivisionist uit Engeland twitterde woensdag dat de verdediger 'de overstap maakt naar Love Island', een realitydatingprogramma waarin singles op zoek gaan naar de liefde in een luxueus vakantiehuis in Zuid-Afrika. Oxford City had aanvankelijk geen idee dat Tapp zou meedoen aan het programma, daar deelnemers dat niet mogen verklappen.

"De club was er niet van op de hoogte dat Finn Tapp zou meedoen aan het programma, dat is het protocol. We begrijpen dat en wensen Finn veel succes in de show", schreef Oxford City donderdag op Twitter, kort voordat de aflevering werd uitgezonden waarin Tapp zijn opwachting maakte in de villa. Hij deed meteen van zich spreken. De twintigjarige verdediger werd gevraagd om een geheim over zichzelf prijs te geven ten overstaan van de vrouwelijke deelnemers, en die waren niet onder de indruk van zijn antwoord.

"Een van de dingen die mij opwinden... Ik heb een voetfetisj", deed hij uit de doeken tijdens een spelletje bierpong. Twee dames leken niet goed te weten wat ze met dat antwoord aan moeten. "Ik weet niet wat het is met voeten, maar ze winden me gewoon op", voegde Tapp toe. Kijkers reageerden op Twitter 'verrast' en 'met walging', schrijft The Sun na een rondgang op het sociale medium. Sommige twitteraars kunnen wel lachen om de eerlijkheid van de verdediger.

Tapp deed zaterdag nog mee in de wedstrijd tussen Dartford en Oxford City (3-0) en viel in de eerste helft uit met een nare hoofdblessure. Hij moest het veld per brancard verlaten, nadat hij acht minuten lang op het veld werd behandeld. Tapp stond erop dat hij de tweede helft vanuit de dug-out zou bekijken en bleek uiteindelijk in staat om de twaalf uur durende reis naar Zuid-Afrika te maken voor de opnames van het programma. Hij noemt zichzelf een 'relatietype' en hoopt 'een partner' te vinden in de villa. "Ik weet zeker dat ik ook bevriend zal raken met de gasten, dus ik word een goede deelnemer."