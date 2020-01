TOTO’s Tips: Manchester United traditioneel lastig voor Liverpool

Waar Liverpool en Manchester United zich ook bevinden op de ranglijst, een duel tussen deze twee teams staat altijd bol van de spanning. De North West Derby is ditmaal meer dan een strijd tussen twee grote industriesteden in Noord-Engeland. Het is ook de wedstrijd van een topclub in crisis die zijn aartsrivaal onbedreigd richting de eerste landstitel sinds 1990 ziet gaan. Kunnen we straks spreken van een symbolische onttroning van Manchester United? Samen met TOTO blikken wij vooruit op een pikant duel in de Premier League.

Ondanks dat Liverpool de favoriet lijkt, is een zege van de thuisploeg nog lang geen uitgemaakte zaak. De ploeg van Jürgen Klopp won maar één van de laatste elf Premier League-wedstrijden tegen Manchester United. Liverpool heeft het sowieso traditioneel moeilijk tegen de rivaal uit Manchester: de club verloor 28 keer van United sinds de start van de Premier League, vaker dan van elk ander team.

Maar ondanks dat Manchester United de historie mee heeft, ging Liverpool nooit eerder met zo’n lange ongeslagen reeks op zak de North West Derby in. De mannen van Jürgen Klopp zijn al 38 competitieduels zonder nederlaag, de twee-na-langste reeks in de historie van de Premier League. Alleen Arsenal (49) en Chelsea (40) bleven ooit meer wedstrijden ongeslagen. De reeksen van die twee clubs werden overigens allebei verbroken door de aankomende tegenstander van Liverpool: Manchester United.

De aangewezen man om Liverpool pijn te doen is momenteel Marcus Rashford, de aanvaller die de eerste twee goals maakte van Manchester United afgelopen week tegen Norwich City (4-0). Rashford maakte dit Premier League-seizoen al zes keer het openingsdoelpunt in een wedstrijd, geen speler deed dit vaker. De Engels international maakte tevens vijf keer het winnende doelpunt dit seizoen, iets dat alleen Mohamed Salah vaker deed (6 keer).

Rashford moet het dan wel doen tegen één van de beste keepers op dit moment. Liverpool-sluitpost Alisson werd door de FIFA gekozen tot beste doelman van 2019, terwijl hij in het afgelopen seizoen ook de prijs won voor beste keeper in de Champions League en de Premier League. Die vorm trekt hij zonder veel moeite door naar 2020: de Braziliaan hield de nul in acht van zijn laatste negen wedstrijden voor Liverpool. Waaronder in de laatste zes duels. Zijn laatste tegentreffer was alweer 556 speelminuten geleden, op het WK voor clubs tegen Monterrey.

