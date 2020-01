Lovende Ten Hag blijft kritisch op jong duo: ‘Hij moet meer inhoud kweken’

Erik ten Hag is blij met het niveau van de talenten op het trainingskamp van Ajax in Qatar. De trainer vond dat de jongelingen zich prima hebben gemanifesteerd bij het eerste elftal, zoals Naci Ünüvar en Juan Familia-Castillo. Als Ten Hag in gesprek met Ajax TV wordt gevraagd naar het tweetal, is de oefenmeester vooral lovend.

"Je zag wel dat jeugdvoetbal iets anders is dan waar wij mee bezig zijn, maar dat is prima. Ze laten zien waarom ze hier horen te zijn", aldus Ten Hag over alle talenten die mee waren op het trainingskamp. Ten Hag stelt dat Ünüvar een 'uitstekende' indruk maakte. "Hij laat zien dat hij heel veel kwaliteiten heeft. Maar wat ik net zei: ook hij heeft heel veel te leren. Dat is ook logisch."

Ten Hag vindt dat de zestienjarige middenvelder 'meer inhoud' moet kweken. "Ook dat is logisch. Maar dat hij een aantal facetten van het voetbal beheerst, dat hij een hele aantrekkelijke speler kan worden, dat hij een speler voor de toekomst kan gaan worden... Dat is in de eerste plaats aan hem. En wij gaan hem daarbij helpen", aldus de coach.

Ook Castillo krijgt complimenten van Ten Hag. "Wij hebben hem gehuurd van Chelsea, maar hij heeft natuurlijk een Ajax-verleden en kent dus de filosofie. Linkervleugelverdedigers zijn schaars en hij kan er één worden. Hij heeft een aantal kwaliteiten, zeker aan de bal, in aanvallende zin. Verdedigend, positioneel, in de samenwerking en in de timing naar voren kan het nog wat beter. Maar dat hij een aantal goede vaardigheden heeft, zoals fysiek en technisch, dat is duidelijk", besluit Ten Hag.