SC Heerenveen ziet huurling uit Engeland naar Deense topclub verkassen

Anders Dreyer is na de winterstop niet meer actief voor sc Heerenveen, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De 21-jarige aanvaller werd in de eerste seizoenshelft door de Friezen gehuurd van het Engelse Brighton & Hove Albion, maar groeide niet uit tot een vaste waarde. The Seagulls hebben de huurperiode voortijdig beëindigd en Dreyer verkocht aan het Deense FC Midtjylland.

Het betekent dat Dreyer na anderhalf jaar terugkeert naar Denemarken. De aanvaller werd in de zomer van 2018 door Brighton & Hove Albion overgenomen van Esbjerg fB, waar hij werd opgeleid. Dreyer speelde uiteindelijk geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht van the Seagulls en werd twee keer verhuurd: vorig seizoen aan het Schotse St. Mirren en deze jaargang aan sc Heerenveen. Namens de Friezen speelde hij totaal dertien wedstrijden, waarin hij goed was voor een doelpunt en twee assists.

“Anders ontwikkelde zich hier goed. We hadden hem er in de tweede seizoenshelft graag bijgehouden. Door een clausule kiest Anders nu voor een transfer naar FC Midtjylland. We wensen hem het allerbeste toe met deze nieuwe uitdaging bij een topclub in Denemarken”, laat technisch directeur Gerry Hamstra namens sc Heerenveen weten. De club communiceerde afgelopen dagen al dat Dreyer niet zou meereizen naar Spanje voor het trainingskamp.