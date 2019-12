Nieuwe trainer Everton nu nog in China werkzaam

AC Milan mengt zich in de strijd om Layvin Kurzawa van Paris Saint-Germain, die ook in de belangstelling staat van Juventus en Internazionale. De linksback moet bij Milan de opvolger worden van Ricardo Rodríguez, die in de ogen van de clubleiding niet voldoet. (Diverse Italiaanse media)