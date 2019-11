Nog altijd woedende Balotelli komt met stijlvolle reactie op Instagram

Mario Balotelli is nog steeds woest over het gedrag van de fans van Hellas Verona. Tijdens de 2-1 nederlaag van Brescia tegen de competitiegenoot werd de spits racistisch bejegend door een deel van het thuispubliek, waarna de Italiaan woedend de bal richting de tribune schoot. Op Instagram uit Balotelli ook zijn frustratie over de ontkenning van racisme.

"Ik wil mijn dank uitspreken naar al mijn collega's, zowel op als buiten het veld, voor de steun die ik heb ervaren. Ook dank voor alle positieve berichten van de fans. Ik dank jullie met heel mijn hart", begint Balotelli. "Jullie hebben bewezen echte mannen te zijn. Dat kan niet gezegd worden over de mensen die het bewijs ontkennen."

Balotelli doelt onder anderen op Maurizio Setti en Ivan Juric, voorzitter en trainer van Hellas. "Ik ben niet bang om te zeggen dat er geen racistische spreekkoren waren vandaag", zei de coach onder meer. "Misschien hebben ze deze geweldige speler uitgejouwd of bespot, maar verder was er niks. Niets. Ik ben heel vaak uitgemaakt voor smerige zigeuner en in Italië begint het normaal te worden om buitenlanders overal de schuld van te geven, maar dat was vandaag niet het geval."

Balotelli richt zich op Instagram ook naar de supporters van Hellas die hem racistisch hadden bejegend. "Voor die 'mensen' van de Curva die apengeluiden richting mij maakten: schaam je, schaam je, schaam je. Dat je dit doet voor de ogen van je kinderen, je echtgenotes, je ouders, je familie en je vrienden... Schaam je", besluit de aanvaller.