‘Dat besluit was al genomen voordat Ajax hem aan Barcelona verkocht’

RKC Waalwijk profiteerde afgelopen zomer, dankzij de jeugdopleiding die het in het verleden samen met Willem II bestierde, mee van de transfer van Frenkie de Jong van Ajax naar Barcelona. De Brabanders staken het geld dat hiermee werd verdiend vervolgens in een nieuw natuurgrasveld, al was RKC hoe dan ook al van plan om het kunstgras te vervangen. Algemeen directeur Frank van Mosselveld vertelt woensdag in gesprek met het Brabants Dagblad dat zijn club helemaal niet goedkoper uit was met de artificiële ondergrond.

“Met het onderhoud van de drie grasvelden is jaarlijks een bedrag van ongeveer een ton gemoeid. Een kunstgrasveld kost een half miljoen en moet je over een periode van vijf jaar afschrijven. Per saldo ben je dus niet voordeliger uit”, legt hij uit. “Bovendien moet je aan kunstgras ook onderhoud plegen. Dat kost jaarlijks 25.000 euro en eens in de drie jaar 50.000 euro voor een grote onderhoudsbeurt.”

Tegen de opmerking dat het grote voordeel van kunstgras is dat het altijd bespeelbaar is, brengt Van Mosselveld in dat zijn club genoeg met drie grasvelden genoeg ruimte heeft voor de A-selectie en het beloftenteam: “Ook zonder de inkomsten van Frenkie de Jong waren we op gras gaan spelen. Dat besluit was al genomen toen hij nog niet door Ajax aan Barcelona was verkocht. Er lag een meerjarenplan klaar. Dat hebben we door de extra inkomsten wel ineens uit kunnen voeren.”

Tot slot gaat de sportbestuurder in op de ‘samenwerking’ tussen RKC en Valencia, die nooit echt van de grond kwam. Van Mosselveld had goed contact met de inmiddels ontslagen technisch directeur van los Che en de Waalwijkers belegden in de zomer nog een trainingskamp op het complex van de Spanjaarden. “We benutten de kans om naar spelers te kijken. Maar de spelers die in aanmerking kwamen voor verhuur pasten niet bij RKC”, is Van Mosselveld echter duidelijk.