Laat doelpunt van Yussuf Poulsen stelt verhoudingen in Groep D scherp

Denemarken heeft zaterdagavond een belangrijke stap gezet richting deelname aan het EK 2020. In Kopenhagen boekten de manschappen van bondscoach Åge Hareide een moeizame 1-0 zege op Zwitserland, dankzij een late treffer van Yussuf Poulsen. Daardoor staat Denemarken na zes wedstrijden samen met Ierland bovenaan in Groep D. Zwitserland, dat nog een duel tegoed heeft, verzamelde acht punten.

Ierland, Denemarken en Zwitserland strijden om de bovenste twee plaatsen in de poule en dus waren de belangen groot in stadion Parken. Denemarken trad aan met onder meer Lasse Schöne en Christian Eriksen; voormalig Eredivisionisten Joachim Andersen en Kasper Dolberg bleven negentig minuten op de bank. Mathias Jörgensen, ex-verdediger van PSV, maakte als invaller zijn entree in minuut 87. Het was een defensieve wissel in een poging om de zojuist opgebouwde voorsprong te verdedigen.

Zes minuten voor het einde van de wedstrijd werd Poulsen in een tegenaanval de diepte ingestuurd door een fraaie steekpass van Eriksen. De spits van RB Leipzig had vrije doortocht richting het doel van Yann Sommer en bleef ijzig kalm: 1-0. Daarvoor had Zwitserland eigenlijk de beste kansen gekregen. Vlak na de rust kwam Admir Mehmedi oog in oog te staan met Kasper Schmeichel en schoot hij over; kort daarna redde de doelman met de vingertoppen op een pegel van Ricardo Rodríguez. In de openingsfase van de wedstrijd reageerde hij al subliem op een poging van Granit Xhaka.

Aan de overzijde kopte Thomas Delaney maar net naast uit een corner van Denemarken, die echter maar weinig tegenover de Zwitserse kansen wisten te stellen. Gaandeweg de tweede helft leken beide ploegen genoegen te nemen met een gelijkspel, maar Denemarken wist dus toch het verschil te maken. De ploeg blijft ongeslagen in de poule en speelt op 15 november thuis tegen het nog puntloze Gibraltar. Voor Zwitserland wacht dinsdag nog een duel met Ierland.