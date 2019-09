Makkelie mag na CL-kraker ook topper tussen PSV en Ajax fluiten

Danny Makkelie is de scheidsrechter bij de topper tussen PSV en Ajax van zondag in het Philips Stadion, zo maakt de KNVB dinsdagmiddag wereldkundig. Jochem Kamphuis zal in Eindhoven de rol van VAR op zich nemen. Het duel tussen PSV en Ajax, de nummer twee en een in de Eredivisie, begint zondag om 16.45 uur. Beide ploegen staan op dertien punten uit vijf duels, maar het doelsaldo is in het voordeel van de Amsterdamse club.

Makkelie was afgelopen seizoen ook al de arbiter bij de thuiswedstrijd van PSV tegen Ajax, door de thuisspelende ploeg destijds met 3-0 gewonnen. De ploeg van trainer Erik ten Hag nam wraak door in de Johan Cruijff ArenA met 3-1 te winnen. Ajax wist uiteindelijk de landstitel te veroveren, met drie punten voorsprong op PSV, dat een groot gedeelte van het seizoen de lijstaanvoerder was.

Ajax speelt in aanloop naar het duel met PSV tegen Lille OSC in de Champions League en daar speelt het mediateam van de Amsterdammers fraai op in

Het is het tweede topduel in enkele dagen tijd voor Makkelie, want de 36-jarige scheidsrechter is door de UEFA aangesteld voor het Champions League-duel tussen Atlético Madrid en Juventus van woensdagavond in het Estadio Metropolitano. Hij wordt die avond bijgestaan door Jochem Kamphuis en Bas Nijhuis, die respectievelijk fungeren als videoscheidsrechter en assistent-VAR.

Björn Kuipers wordt door de KNVB naar de thuiswedstrijd van De Graafschap tegen FC Eindhoven in de Keuken Kampioen Divisie gestuurd. De arbiter zou afgelopen weekeinde al zijn rentree maken in de Eredivisie na een lange absentie wegens blessureleed, maar door een oogontsteking moest hij zijn rentree op de Nederlandse velden met een week uitstellen