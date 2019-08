Internazionale rondt ruildeal af met koopoptie van twaalf miljoen euro

Internazionale heeft de komst van Cristiano Biraghi donderdagochtend wereldkundig gemaakt. De linksback komt op huurbasis over van Fiorentina. In de deal is een optie tot koop opgenomen, zo laat de Italiaanse topclub weten. Biraghi is geen onbekende in het Giuseppe Meazza, daar hij werd opgeleid door Inter en in 2016 definitief vertrok uit Milaan.

De 26-jarige verdediger maakt deel uit van een ruildeal tussen beide clubs. Henrique Dalbert heeft Inter op zijn beurt verlaten voor la Viola, zo werd woensdag bekend. Biraghi doorliep de jeugdopleiding van Inter en werd drie jaar geleden voor een bedrag van vijf miljoen euro verkocht aan Pescara. In de zomer van vorig jaar maakte hij voor twee miljoen euro de overstap naar Fiorentina en daar maakte hij een dermate goede indruk, dat Inter nu heeft besloten om hem op huurbasis terug te halen.

“Ik ben blij om weer thuis te zijn”, reageerde Biraghi tegenover diverse Italiaanse media, nadat hij met succes de medische keuring had afgelegd. Inter maakt niet bekend voor welk bedrag Biraghi volgend jaar definitief kan worden overgenomen, maar Italiaanse media melden een bedrag van twaalf miljoen euro. Het contract van de 26-jarige linksback, met vijf interlands voor Italië achter zijn naam, bij Fiorentina loopt door tot het einde van het seizoen 2021/22.