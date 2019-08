David Neres blijft serieus met vriendin; Mohamed Salah neemt duik

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Terwijl zijn vriendin Kira Winona breeduit lacht, blijft David Neres stoïcijns. De aanvaller won zaterdag als invaller met Ajax van VVV-Venlo (1-4).







Mohamed Salah nam een duik in zijn privézwembad. De aanvaller van Liverpool doet dat om zo snel mogelijk te kunnen herstellen van wedstrijden.





Andy Carroll werd onlangs gepresenteerd bij Newcastle United en nam zijn hele gezin mee.





Siem de Jong en Daley Blind lieten hun grote Mercedes van Ajax deze week staan om in de piepkleine Biro op pad te gaan.







Jan Joost van Gangelen is elke zaterdag te zien in de Eretribune op FOX Sports; de presentator nam eerder deze zomer een stijlvolle strandfoto.







Alisson Becker is momenteel geblesseerd en heeft daarom alle tijd voor zijn twee kleintjes. Zonder de Braziliaanse doelman, maar mét zijn vervanger Adrián, won Liverpool zaterdag van Southampton (1-2).





Vince Gino Dekker is met zijn gezin op vakantie in Rimini, Italië. De aanvaller is na zijn vertrek bij Go Ahead Eagles nog op zoek naar een nieuwe club.







Shanice van de Sanden is op trainingskamp in de Verenigde Staten. De Oranje-international geniet op haar vrije ochtend van een bekertje koffie.