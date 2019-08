Geweldige entree Erik Pieters; Patrick van Aanholt frustreert Everton

Erik Pieters heeft een heerlijk debuut achter de rug bij Burnley. Mede door twee assists van de verdediger, die deze zomer overkwam van Stoke City, wonnen the Clarets met 3-0 van Southampton. Ook Davy Pröpper kende succes: hij gaf een assist tijdens de 0-3 overwinning van Brighton & Hove Albion op Watford. Everton begon het seizoen in de Premier League met een doelpuntloze remise bij Crystal Palace.

Burnley – Southampton 3-0

Erik Pieters beleefde een prettig debuut voor Burnley. De Nederlandse verdediger streek deze zomer neer op Turf Moor en wist bij zijn eerste officiële wedstrijd direct twee assists af te leveren. Met name zijn tweede assist bij de 2-0 was fraai: in de zeventigste minuut bracht Pieters de bal vanaf de linkerkant voor in de zestien, waarna Ashley Barnes beheerst afrondde. Zeven minuten daarvoor had Barnes de score geopend voor Burnley, door na een lange bal op goed geluk van Pieters te scoren. Voormalig AZ-speler Johann Berg Gudmundsson gooide de wedstrijd een kwartier voor tijd in het slot en stelde de overwinning voor Burnley daarmee definitief veilig.

Crystal Palace – Everton 0-0

Het spel van Everton gaf in de eerste helft reden tot optimisme. The Toffees hadden de controle over de wedstrijd, al creëerden ze weinig kansen. Een briljante reflex van Vicente Guaita voorkwam de 1-0 van de nieuwe aanvoerder Séamus Coleman. Het ging bij Everton veelal mis in de afrondende fase van de aanvallen, maar Crystal Palace kwam er nog veel minder aan te pas. Kort na rust haalde Patrick van Aanholt, de enige Nederlander op het veld, een inzet van Gylfi Sigurdsson ternauwernood van de lijn. Gaandeweg de tweede helft kwamen er kansen voor de bezoekers en moest Jordan Pickford een paar keer ingrijpen. Een rode kaart voor Morgan Schneiderlin na tweemaal geel maakte het nog spannender. De stand bleef echter onveranderd, ook na het debuut van invaller Moise Kean voor de bezoekers.

Watford – Brighton & Hove Albion 0-3

Davy Pröpper en Jürgen Locadia hadden allebei een basisplaats bij Brighton, dat goed georganiseerd voor de dag kwam op Vicarage Road. De bezoekers grepen de leiding na 27 minuten en hadden daar wat mazzel bij: na een voorzet van Martín Montoya vanaf de rechterflank werkte Abdoulaye Doucouré de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman. De nieuwe trainer Graham Potter leek de boel goed onder controle te hebben bij Brighton. Ook in de tweede helft kwamen de bezoekers amper in de problemen; ze trokken de wedstrijd zelfs naar zich toe. Aankoop Florin Andone scoorde een minuut na zijn entree als invaller, na een heerlijke voorzet van Pröpper, en Neal Maupay zorgde voor de 0-3 nadat hij de te vroeg uitgekomen Ben Foster te slim af was.

Bournemouth - Sheffield United 1-1

Bij Bournemouth was Nathan Aké basisspeler, maar ontbrak zomeraanwinst Arnaut Danjuma Groeneveld vanwege een voetblessure in de wedstrijdselectie. The Cherries waren op het eigen Dean Court in de eerste helft de bovenliggende partij, maar wisten de spaarzame kansen niet om te zetten in doelpunten. Een kwartier na de onderbreking moest het gepromoveerde Sheffield United echter alsnog de openingstreffer incasseren: Chris Mepham tikte van dichtbij binnen, nadat Callum Wilson in eerste instantie de paal had geraakt. Bournemouth hield Sheffield United daarna in leven en dat kwam de ploeg van manager Eddie Howe uiteindelijk duur te staan in minuut 88, toen Billy Sharp voor de gelijkmaker zorgde