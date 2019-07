TOTO's Tips: dit moet je weten over Ajax - PSV

Eindelijk, het clubvoetbal gaat weer van start! Na een zomerstop die bol stond van het interlandvoetbal is het bijna weer tijd je eigen club aan te moedigen. Te beginnen aanstaande zaterdag, als er zelfs al een prijs te winnen valt: de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Ajax verzekerde zich in 2018/19 van de dubbel, dus mag de nummer twee van het vorige Eredivisie-seizoen de strijd met de Amsterdammers aangaan. Samen met TOTO blikken wij vooruit op Ajax - PSV.

In totaal werd de Johan Cruijff Schaal 29 keer uitgereikt. Elf keer hield PSV de schaal omhoog; vaker dan iedere andere ploeg. Ajax won de prijs acht keer en staat daarmee tweede op die lijst. Thuisploeg Ajax won de Johan Cruijff Schaal voor het laatst in 2013 en de Supercup ging in 2016 voor het laatst naar PSV. Van de laatste vijf duels om de Johan Cruijff Schaal verloor Ajax er liefst vier (een zege), terwijl PSV juist vier van de laatste vijf wedstrijden om de Nederlandse Supercup winnend wist af te sluiten (een gelijkspel, verlies na strafschoppen).

Ajax kende een sterk vorig seizoen met twee prijzen en een sensationele Champions League-campagne. Toch vertoonde de Amsterdamse defensie in de laatste duels vaker dan eens een scheurtje en dan is aanvoerder Matthijs de Ligt ook nog eens vertrokken. Ajax incasseerde in de laatste zeven wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA minstens één doelpunt, de langste reeks sinds april - september 2014 (toen ook zeven). Toch is het sinds november 2017 geen enkele Nederlandse club gelukt om Ajax te verslaan in de Johan Cruijff ArenA. Toen won FC Utrecht met 1-2 en in oktober 2015 won PSV voor het laatst van Ajax in Amsterdam.

PSV wist al 285 speelminuten geen tegendoelpunt te krijgen in duels om de Johan Cruijff Schaal. Het laatste tegendoelpunt van de Eindhovenaren was een eigen doelpunt van Marcelo in de van Ajax gewonnen finale in 2012 (4-2). In de drie duels om de Supercup nadien hield PSV de nul: een 3-0 zege op FC Groningen (2015), een 1-0 zege op Feyenoord (2016) en een 0-0 gelijkspel tegen Feyenoord (2018).

Dusan Tadic was vorig seizoen niet te houden. In alle competities maakte de Serviër 38 goals voor zijn club. Het gros daarvan maakte hij in thuisduels, 23 stuks. De tweede seizoenshelft leek Tadic zelfs ontketend in eigen huis. De nummer tien scoorde vijftien keer in zijn dertien thuiswedstrijden namens Ajax in 2019. Geen enkele andere speler scoorde dit jaar als Ajacied vaker dan zes keer in de Johan Cruijff ArenA (Klaas-Jan Huntelaar, zes).

