Slagvaardig Twente presenteert volgende aanwinst: ‘Het was niet eenvoudig'

Na Keito Nakamura heeft FC Twente zich ook versterkt met Giorgi Aburjania. De Tukkers maken via de officiële kanalen bekend dat de 24-jarige middenvelder voor twee seizoenen wordt gehuurd van Sevilla, met een optie tot koop. Aburjania is geen onbekende voor Ted van Leeuwen, daar de huidige technisch directeur van Twente hem in 2014 naar het Cypriotische Anorthosis Famagusta haalde.

“Aburjania draagt FC Twente al heel lang in het hart. Het hele seizoen heeft hij FC Twente op de voet gevolgd in de Keuken Kampioen Divisie en na ons kampioenschap ging bij hem de rode vlag uit. Abu wilde dolgraag hier spelen, het was niet eenvoudig met de middelen die we hebben, hem weg te plukken bij Sevilla. Gezien zijn standvastigheid heeft Monchi, de technisch directeur van Sevilla uiteindelijk de hand over zijn hart gehaald en ons en Abu deze kans gegund”, licht Van Leeuwen de komst van Aburjania op de website van FC Twente toe.

De twaalfvoudig Georgisch international staat sinds 2016 onder contract bij Sevilla, nadat los Rojiblancos hem overnamen van Gimnàstic de Tarragona. Aburjania speelde uiteindelijk geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht van de Spaanse club en werd vorig seizoen verhuurd aan CD Lugo. Eerder speelde Aburjania in het shirt van Anorthosis Famagusta, FC Locomotive Tbilisi, FC Dila Gori, FC Olympic Tbilisi en Metalurgi Rustavi.

“Het was geen moeilijke keuze, ik wilde heel graag naar FC Twente”, zegt Aburjania, die Aitor Cantalapiedra nog kent van hun gezamenlijke tijd bij Sevilla. “FC Twente is een grote club met een heel grote historie en een prachtig stadion. Afgelopen jaar heb ik FC Twente veel gevolgd en hen kampioen zien worden. Elke wedstrijd weer een vol stadion, dat was bijzonder. Aitor ken ik van Sevilla en is een vriend van me. Hij heeft me veel verteld over FC Twente, ik kijk er naar uit om hier straks te spelen.”