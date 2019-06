Titelverdediger Chili slacht Japan af in eerste groepsduel van Copa América

Chili is uitstekend begonnen in de jacht op de derde opeenvolgende winst van het toernooi om de Copa América. Het duel tussen Japan en de winnaar van 2015 en 2016 eindigde in Sao Paulo in 0-4. Eduardo Vargas nam twee doelpunten voor zijn rekening; de overige treffers kwamen op naam van Erick Pulgar en Alexis Sánchez.

Japan, dat met een jeugdig elftal aan het Zuid-Amerikaanse landentoernooi meedoet, begon beter aan het duel, mede dankzij de inbreng van Real Madrid-aanwinst Takefusa Kubo. Een vrije trap van de smaakmaker in de zevende minuut trof geen doel en daarna kopte Naomichi Ueda recht in de handen van doelman Gabriel Arias.

Chili kwam beter in de wedstrijd naarmate de eerste helft vorderde. Twee mislukte pogingen van Sánchez waren een voorbode van de openingstreffer. Vier minuten voor rust kopte Pulgar een corner van Charles Aranguiz tegen de touwen. Het einde van de eerste helft mocht er zijn. Na een gewonnen duel met Arias schoot Ayase Ueda de bal naast en een kopbal van Sánchez was een prooi voor doelman Keisuke Osako.

Negen minuten na rust verdubbelde Chili de leiding via een van richting veranderd schot van Vargas. Japan had via Ueda en Kubo goede kansen om terug in de wedstrijd te komen, maar het was Chili dat het duel in de slotfase in het slot gooide. Op aangeven van Aranguiz kopte Sánchez de 0-3 binnen en de aanvaller gaf de assist bij de 0-4, een lob van Vargas over Osako. Chili speelt vrijdag tegen Ecuador, terwijl Japan een dag eerder aantreedt tegen Uruguay.