Japan boekt benauwde zege en waarschuwt Europese tegenstandsters

Japan heeft vrijdag de eerste zege op het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk geboekt. Na het frustrende gelijkspel tegen Argentinië (0-0) was het team van bondscoach Asako Takakura in Rennes een maatje te groot voor Schotland, dat op zijn beurt in de eerste WK-wedstrijd ooit met 2-1 van Engeland had verloren: 2-1. Japan heeft nu elk van de laatste zes WK-duels met een Europese tegenstander in winst omgezet.

Het team van Takakura legde in de eerste 45 minuten de basis voor de overwinning. Japan domineerde in het merendeel van de eerste helft en creëerde vanaf het begin al diverse kansen. Toch slaagden de Japanse voetbalsters er pas na 23 minuten in om de ban te breken. Na een snelle opbouw schoot Mana Iwabuchi de bal vanaf de rand van het strafschopgebied op aangeven van Jun Endo over Lee Alexander heen: 1-0.

Japan verdubbelde een kwartier later de voordelige marge. Na een duel met Rachel Corsie ging Yuika Sugasawa naar de grond en was het de aanvalster zelf die het leer vanaf elf meter tegen de touwen schoot: 2-0. Schotland kwam op slag van rust goed weg toen een inzet van Hina Sugita op het aluminium belandde. Het schuwe Schotland van Shelley Kerr kwam in het eerste bedrijf niet verder dan twee mogelijkheden.

Japan leunde na de onderbreking op de comfortabele voorsprong en zocht naar een derde doelpunt. Na bijna een uur spelen voorkwam Alexander met een goede redding dat een inzet van Emi Nakajima in de verre hoek belandde. Schotland probeerde zo nu en dan Japan onder druk te zetten, maar het team van Kerr ontbeerde aanvankelijk creativiteit en diepgang.

Pas in de slotfase lieten de Schotse voetbalsters zich gelden: Erin Cuthbert mikte de bal in de 78e minuut op de paal en Ayaka Yamashita moest tot het uiterste gaan om Lisa Evans van het scoren af te houden. Schotland kwam twee minuten voor tijd terug tot 2-1: na een slechte pass van Nana Ichise kon invalster Lana Clelland op mooie wijze van afstand de nadelige marge verkleinen. Tot meer was het team van Kerr echter niet in staat.