Frenkie de Jong begint aan nieuw avontuur; voetballers massaal op vakantie

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Een deel van de selectie van Ajax reisde onlangs af naar Barcelona om het sportief succesvolle seizoen in stijl af te sluiten. Voor Frenkie de Jong was het een speciale trip, daar de middenvelder Ajax komende zomer verlaat voor een avontuur bij Barcelona. Vriendin Mikky Kiemeney mocht uiteraard niet ontbreken en deelde via Instagram onderstaande foto, begeleid met de tekst: 'Our new chapter.'

Overigens kwam De Jong in Barcelona ook nog goede bekenden tegen: niemand minder dan Patrick Kluivert en diens familie.

Wij berichtten vorige week al dat een deel van de selectie van ADO Den Haag na de laatste speelronde van het reguliere Eredivisie-seizoen voor vakantie naar Ibiza vertrok. Inmiddels lijkt ook bekend welke spelers tot de feestgangers behoorden: onder anderen Mike Havekotte, Giovanni Troupée, Lex Immers, Tomas Necid en John Goossens poseren op onderstaande door Tom Beugelsdijk verspreide foto.

Vakantiekiekjes van allerlei voetballers uit binnen- en buitenland waren deze week overigens niet moeilijk om te vinden. Tim Krul (Norwich City), Eloy Room (PSV), Héctor Bellerín (Arsenal), Jeroen Zoet (PSV), Leon Bailey (Bayer Leverkusen), Willian (Chelsea) en Axel Witsel (Borussia Dortmund) verstuurden allen een foto vanaf hun vakantieadres.





Vakantiefoto's van Björn Johnsen (AZ) en Nicolás Tagliafico (Ajax) belandden ook op het internet, al gebeurde dat niet door hun eigen toedoen.