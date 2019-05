‘Franz Beckenbauer’ imponeert in Londen: ‘PSV wilde hem niet’

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor David Luiz (32), die onder Maurizio Sarri weer furore maakt bij Chelsea. De verdediger werd na een uit de hand gelopen conflict met manager Antonio Conte het zwarte schaap binnen de club, maar sinds het vertrek van de Italiaan en de komst van Maurizio Sarri floreert de stopper als vanouds.

Door Tim Siekman

Afgelopen oktober sprak Maurizio Sarri vol bewondering over David Luiz, die toen met Chelsea in de eerste zeven wedstrijden van het seizoen 2018/19 zeventien punten had gepakt in de Premier League. “Ik moet bekennen dat hij beter is dan ik dacht. Veel beter, zelfs. Als speler en als mens”, zei Sarri tegenover de Engelse pers over de Braziliaanse verdediger, die nog geen minuut had gemist onder de nieuwe manager. "Toen ik hier kwam werken, had ik meteen het gevoel dat hij iemand is die goed past bij mijn manier van spelen. Ik heb veel waardering voor de man die hij is. Hij is heel direct in de communicatie: als hij iets te zeggen heeft, stapt hij op mij af.”

Sarri wist dat de Braziliaan onder Antonio Conte, door blessureleed en een conflict met de toenmalig manager, maandenlang een bijrol vertolkte bij Chelsea. “Op het moment dat ik hier kwam werken, was hij een beetje in de war”, aldus Sarri over David Luiz. “Twee jaar geleden was hij nog een belangrijke speler, maar hij had toen al zes maanden niet gespeeld. Ik vind hem een heel zachte jongen, die bovendien goed is in de opbouw. Hij past perfect bij mijn ideeën." David Luiz was op zijn beurt weer te spreken over Sarri. "Hij geeft ons veel vertrouwen. Hij werkt keihard, maar is ook een fantastisch persoon. Elke dag maakt hij ons duidelijk dat wij een droombaan hebben en dat we daarvan moeten genieten. Veel mensen hebben het voorrecht niet dat wij hebben."

'Niemand wilde hem, PSV niet, Chelsea niet'

David Luiz imponeerde op vroege leeftijd al bij EC Vitória, iets wat ook Piet de Visser was opgevallen. “Ik had hem gescout, maar niemand wilde hem hebben”, zei de meesterscout van onder meer Chelsea onlangs tegenover VTBL. “PSV niet, Chelsea niet, niks. Hij ging naar Benfica (in 2007, red.) en daar ontwikkelde hij zich.” Chelsea-eigenaar Roman Abramovich schakelde regelmatig de hulp in van De Visser om de selectie van een kwaliteitsinjectie te voorzien. De Visser kwam op een gegeven moment wederom met de naam van David Luiz op de proppen. “Toen belde Abramovich: Piet, we need a centre-back. Ik zei: Roman, I told you before, for nothing you could have David Luiz! Hij nam hem, maar voor veel geld.”

Chelsea betaalde in januari 2011 25 miljoen euro aan Benfica om de jonge stopper over te nemen. In drieënhalf jaar tijd speelde hij ruim honderd wedstrijden voor de club en pakte hij onder meer de Champions League (2012) en de Europa League (2013). David Luiz was binnen de club een gewaardeerde kracht, maar kreeg van de buitenwacht regelmatig de wind van voren. Te frivool, zo luidde de kritiek. Paris Saint-Germain sloeg in 2014 met vijftig miljoen toe in Londen, destijds een recordbedrag voor een verdediger. “Het was moeilijk om Chelsea te verlaten, maar soms moet je weten wanneer je tijd is gekomen”, reageerde David Luiz bij BT Sport. “Het was het juiste moment om te vertrekken, het is mooi geweest.”

Ook Barcelona en Bayern München hadden interesse in David Luiz, maar de stopper was gedecideerd. “Ik weet zeker dat ik hier gelukkiger word dan in Barcelona of München”, zei de international bij Téléfoot. “Ik denk echt dat PSG de club van de toekomst is. Het grote doel is de Champions League, dat is de droom. Ik denk dat ik hier nog jaren zal blijven.” David Luiz won met PSG op nationaal niveau alles wat er te winnen viel, maar de eindzege in het miljardenbal bleef uit. Na twee seizoenen keerde hij weer terug bij Chelsea. “Ik had alles in Parijs. Ik neem nu een risico door terug te keren naar een land dat niet blij met mij was. Ze hebben me altijd bekritiseerd hier, zelfs nadat ik de Champions League en Europa League had gewonnen. Of het om het geld gaat? Ik lever salaris in, dus nee. Ik houd van risico's nemen.”

'David Luiz lijkt ineens op Franz Beckenbauer'

Onder het bewind van Conte, die werd aangetrokken na het slechte seizoen onder met name José Mourinho, kende Chelsea een bliksemstart. The Blues wonnen negen van de eerste twaalf duels en kregen slechts negen goals tegen, mede dankzij David Luiz. Kritiek maakte plaats voor lof. “Het lijkt alsof ze niet te stoppen zijn. David Luiz lijkt ineens op Franz Beckenbauer”, aldus oud-middenvelder Paul Merson. “David Luiz, en ik ben bang om dat te roepen, oogt als een echte verdediger. Hij doet ook wat Conte hem heeft bijgebracht. Dat was jarenlang een groot probleem voor Chelsea. Maar als hij zo speelt, lijkt hij the real deal”, vulde collega-analist Jamie Redknapp aan. Oud-verdediger Gary Neville: “Wat mij opvalt, is de wil om een clean sheet te houden. Dat straalt van Chelsea af. Zelfs David Luiz trapt de bal in de tribune, terwijl hij twee jaar geleden een Cruyff turn had gedaan om de spits te passeren."

Conte won in zijn eerste seizoen de landstitel met Chelsea, met David Luiz als een belangrijke steunpilaar in het hart van de defensie. “Toen hij terugkwam in Engeland hoorde ik veel slechte verhalen over hem”, zei Conte in de Engelse media. “Men vond het vreemd dat hij werd teruggekocht, hij zou geen echte verdediger zijn. Uiteindelijk heeft iedereen kunnen zien wat voor een sterke verdediger hij is. Zijn rol is cruciaal voor ons. Toen we hem kochten, waren we zeker van onze zaak. We wisten dat we een van de beste verdedigers in Europa hadden gehaald, misschien wel van de wereld. Hij heeft een goede techniek, is sterk en goed in de opbouw.”

Een paar maanden later was de relatie tussen Conte en David Luiz zeer bekoeld. De verdediger had naar verluidt voorafgaand aan het verloren Champions League-duel met AS Roma (3-0) aangedrongen op een systeem met vier verdedigers. Een aanvaring met Conte volgde, een confrontatie die verstrekkende gevolgen had. David Luiz werd namelijk gepasseerd voor het duel met Manchester United en liep daarna een blessure op. Van een vermeende slechte verstandhouding met Conte zou volgens de manager niets kloppen. “Om hier een einde aan te maken, zouden we misschien de arts erbij moeten halen en hem de persconferentie laten doen. Dat lijkt me een goed idee, want ik begrijp dat sommigen denken dat ik niet de waarheid vertel. Daar ben ik teleurgesteld over, ik kan het maar niet begrijpen.”

'Iedereen weet dat ik had kunnen vertrekken'

Het tweede seizoen van Conte bij Chelsea verliep zeer stroef, mede door strubbelingen met enkele spelers, zoals Diego Costa. Na een geweldige start in de eerste voetbaljaargang, was het vertrek van Conte na het tweede seizoen onvermijdelijk. “Iedereen weet dat ik had kunnen vertrekken als Conte was gebleven”, zei David Luiz enkele maanden later. “Maar buiten het veld heb ik veel geleerd als mens. Ik heb de tijd gekregen om voor mijn lichaam te zorgen. Ik voetbalde vaak met pijn en weigerde om een wedstrijd te laten schieten. Het was goed om tot rust te komen en weer fris te zijn."

Onder Sarri fleurt David Luiz op. De manager ziet in de Braziliaan een belangrijke kracht in het huidige Chelsea. Doorgaans willen de Londenaren spelers boven de dertig jaar geen langdurig contract aanbieden, waardoor de geruchtenstroom inzake de routinier op gang kwam. Zijn Italiaanse trainer pleitte voor verandering in het beleid van Chelsea. “De club wil een contract voor korte termijn en de speler hoopt op een langdurig contract, dus het is een lastige situatie. Ik denk dat we tot een oplossing kunnen komen. Het is voor mij, de technische staf en de speler belangrijk dat hij bij ons blijft. Het is erg moeilijk om een centrumverdediger te vinden van dit niveau.”

Afgelopen vrijdag werd de wens van Sarri ingewilligd: David Luiz heeft met twee jaar bijgetekend tot medio 2021. Met een vers contract op zak gaat de verdediger nu voor zijn volgende doel: op woensdag 29 mei ten koste van Arsenal de Europa League winnen. “Het betekent veel om weer een Europese finale te halen”, zo stelde de verdediger. “Ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen om te blijven. Ik houd van deze club en heb nog altijd de ambities van een jonge speler.” Chelsea is verheugd dat de veteraan actief blijft op Stamford Bridge. “David vormt een voorbeeld voor de spelers om hem heen en heeft een grote invloed op het veld”, zo liet directeur Marina Granovskaia weten. “We zijn erg blij dat hij heeft besloten om te blijven.”