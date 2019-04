‘Ik ben benieuwd of clubs uit de Eredivisie zich gaan melden, dat zou mooi zijn’

MAASTRICHT - Joeri Schroijen glimlacht even als hij geconfronteerd wordt met het feit dat hij dit seizoen qua doelpunten en assists tot de meest waardevolle spelers van de Keuken Kampioen Divisie behoort. “Ik wist niet uit mijn hoofd dat ik zo hoog stond, eigenlijk. Dat is toch wel leuk, hoeveel spelers spelen er in heel de competitie?”, reageert de 28-jarige vleugelaanvaller van MVV Maastricht, die momenteel op de lijst met meest waardevolle spelers van de competitie de twaalfde plaats bezet. Schroijen maakt in de Limburgse provinciehoofdstad een uitstekend seizoen door en acht zichzelf klaar voor de volgende stap in zijn carrière.

Door Chris Meijer

Met tien doelpunten en acht assists is Schroijen dit seizoen de smaakmaker in het elftal van MVV, dat momenteel strijdt om een plaats in de play-offs. “Ik zit lekker in mijn vel, krijg vertrouwen van de trainer en ik speel alles. Dan moet je het nog laten zien, maar eigenlijk valt alles op zijn plek. Ik zit er lekker in en kan zo belangrijk zijn voor het team, waardoor ik veel speelminuten krijg”, legt de Limburger uit. Vorig seizoen kende Schroijen met drie treffers en zeven assists een minder jaar, nadat hij in zijn eerste jaargang in dienst van MVV nog tien keer als doelpuntenmaker en tien keer als aangever fungeerde. “Vorig jaar heb ik wat problemen in de privésfeer gehad, dat is dit seizoen wel iets anders. Als je vertrouwen hebt en krijgt, loopt het eigenlijk allemaal vanzelf. Vertrouwen is heel belangrijk, dat is voor iedere speler het geval. Je wil spelen en niet op de bank zitten, ik denk dat de wedstrijden die ik afgelopen drie jaar heb gemist op één hand te tellen zijn. Dat zegt genoeg.”

Schroijen juicht na een doelpunt in de uitwedstrijd tegen FC Eindhoven (0-1).

Sinds Schroijen een kleine drie jaar geleden bij MVV arriveerde, miste hij slechts vier competitiewedstrijden. De vleugelaanvaller verruilde Fortuna Sittard in de zomer van 2016 voor een dienstverband in Maastricht. Een goed gesprek met trainer Ron Elsen deed Schroijen besluiten om MVV te verkiezen boven een aantal andere aanbiedingen. “Ik zit hier goed op mijn plek, MVV is een prachtige club. Of ik hier het best op mijn plek zit, weet ik niet. Bij iedere club ben ik goed met iedereen omgegaan. Het was wel goed dat ik ergens voor drie jaar tekende, daardoor had ik een beetje structuur en vastigheid. Als je drie jaar alles speelt, ga je vanzelf wel stappen maken.” Schroijen werd halverwege zijn eerste seizoen bij MVV weer als linksbuiten geposteerd, een positie die hij eerder in de jeugdopleiding van PSV, FC Eindhoven en Fortuna Sittard invulde. In zijn eerste jaren in het betaald voetbal, bij Fortuna, Go Ahead Eagles en VVV-Venlo, acteerde hij vrijwel altijd als een aanvallende linksback.

“Met mijn snelheid en doelgerichtheid beschik ik over aanvallende kwaliteiten. Ik speel liever voorin dan linksback. Het is geen verrassing dat ik uiteindelijk op die positie terechtkwam, ook omdat ik op verschillende posities inzetbaar ben: linksback, linkshalf, linksbuiten of zelfs rechtsbuiten. Met mijn aanvallende impulsen gaat het me goed af als linksbuiten, zeker als je naar de statistieken kijkt. Ik voel me daar prima, dus laat me er maar lekker staan”, lacht Schroijen. Als linksbuiten heeft hij zich nu bij MVV in de kijker gespeeld, waardoor hij komende zomer mogelijk de kans krijgt om zijn vertrouwde omgeving te verlaten. Tot dusver speelde Schroijen eigenlijk altijd in de buurt van zijn woonplaats Weert, met uitzondering van het halfjaar dat hij in dienst van Go Ahead Eagles speelde. “Daarna heb ik ook wel de mogelijkheid gehad om ergens anders naartoe te gaan, maar als je voor hetzelfde bedrag bij Fortuna of MVV kan spelen... Misschien een veilige keuze, maar ja. Waarom zou ik voor hetzelfde salaris in de andere kant van het land gaan voetballen? Achteraf heb ik daar zeker geen spijt van, dat heb ik sowieso nooit. Als ik een keuze maak, doe ik dat op gevoel. Soms pakt het goed uit, soms pakt het minder uit.”

In het shirt van Fortuna Sittard, waar hij twee periodes actief was: tussen 2009 tot 2013 en tussen 2015 en 2016.

Doordat het contract van Schroijen bij MVV komende zomer afloopt, lonkt aan het einde van het seizoen een kruispunt in zijn carrière. Enerzijds ziet de aanvaller een lucratief avontuur in het buitenland of een langer verblijf bij MVV wel zitten, maar anderzijds blijft de Eredivisie een speciaal doel. Tot dusver speelde hij in zijn carrière pas vier wedstrijden op het hoogste niveau, namens Go Ahead Eagles. “Ik ben benieuwd of clubs uit de Eredivisie zich gaan melden, maar het zou mooi zijn om daar nog een of twee seizoenen te voetballen. Dat is wel een beetje een droom die zou uitkomen, ook omdat ik het gevoel heb dat ik het aankan. Tegelijkertijd zie ik het buitenland ook wel zitten. Het hangt er vanaf waar en wat je kan verdienen, dat zeg ik eerlijk. Het is iets dat ik in mijn carrière nog niet heb meegemaakt, dus dat is wel iets dat ik nog zou willen beleven. Ik heb niet echt dromen, maar toevallig zag ik laatst die documentaire van Melvin Platje en Nick van der Velden (speelden voor Bali United in Indonesië, red.). Dat zag er wel goed, moet ik zeggen. Als je zoiets tegenkomt, zeg je daar geen ‘nee’ tegen. Maar dan moet ook wel alles goed zijn, qua faciliteiten en voorwaarden.”

“Ik ben op dit moment klaar voor een volgende stap, moet ik zeggen. Ik voel me sterk en goed, ben bijna iedere wedstrijd beslissend. In bepaalde dingen ben ik meer volwassen geworden, bijvoorbeeld wat rustiger in mijn spel. Ik zoek wat vaker de simpele oplossing, dat scheelt toch wel. Er komen iedere wedstrijd wel kansen op een doelpunt of een assist”, vervolgt Schroijen. Voordat hij komende zomer op het zogenaamde kruispunt in zijn carrière komt te staan, wacht nog het slot van het seizoen met MVV. De Sterrendragers strijden momenteel voor een plaats in de play-offs, waarin men de afgelopen drie seizoenen steevast actief was. “Voor mij persoonlijk is het seizoen mislukt als we de play-offs niet halen. Ik denk dat ik wel mag spreken voor iedereen in de selectie, wat dat betreft. Het mag in de laatste wedstrijden van het seizoen wat stabieler bij ons, vind ik.”

Als het alleen op uitwedstrijden aankomt, bezet MVV momenteel de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. In de eigen Geusselt gaat het dit seizoen echter wat minder, met een zestiende stek als het alleen op thuiswedstrijden aankomt. “Waarschijnlijk ligt het ons beter om het spel niet te maken, een beetje in te zakken en dan te profiteren van de snelle mensen voorin”, zo verklaart hij. Mocht MVV erin slagen om de play-offs te halen, kan de ultieme droom van Schroijen nog verwezenlijkt worden. “Dat is toch wel promoveren met MVV, dat zou perfect zijn. Ik heb er eerder aan mogen ruiken en proeven, dus ik hoop dat het dit seizoen zover kan komen. Nadat we gelijkspeelden tegen Roda, werd onze spelersbus al opgewacht door duizend supporters. Kan je nagaan wat er gebeurt als we promoveren...”

