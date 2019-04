Maandag, 1 April 2019

Manchester United wil Kroos en Bale ontvangen in deal

Barcelona is bereid om Ivan Rakitic voor vijftig miljoen euro te laten vertrekken in de zomer. Manchester United en Internazionale zijn de voornaamste kandidaten om de middenvelder over te nemen. (Mundo Deportivo)

Bayer Leverkusen wenst minimaal dertig miljoen euro over te houden aan Wendell. De vleugelverdediger wordt momenteel begeerd door Atlético Madrid, AS Roma, Paris Saint-Germain, Internazionale en Barcelona. (BILD)

Real Madrid wil zich graag versterken met Paul Pogba, maar Manchester United zal niet zomaar meewerken. Alleen als Toni Kroos en Gareth Bale in ruil worden geboden, zullen the Red Devils overwegen de Fransman te laten gaan. (AS)

Manchester United wilde in januari met Pogba rond de tafel om over zijn tot 2021 lopende contract te praten. De Fransman heeft echter vriendelijk bedankt voor dit voorstel en denkt voorlopig niet aan een nieuwe verbintenis. (The Sun)

Darío Benedetto staat mogelijk voor zijn eerste dienstverband in Europa. AS Roma praat momenteel met de clubleiding van Boca Juniors over een transfer van de aanvaller, die nog tot medio 2021 vastligt in Buenos Aires. (Corriere dello Sport)