Zomeraankoop op zijspoor bij Vitesse: ‘Duidelijk niet wat ik had verwacht’

In de persoon van Rasmus Thelander leek Vitesse afgelopen zomer een uitstekende aanwinst binnen te hebben gehaald. Een aantal maanden later komt de centrumverdediger echter weinig aan spelen toe in het GelreDome. Woensdag mocht de Deen weer eens optreden in een oefenwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1), maar daar neemt hij geen genoegen mee. In gesprek met de Gelderlander laat Thelander zijn onvrede duidelijk blijken. "Ik heb nu een gebrek aan vertrouwen. Dat is helder", vertelt de 27-jarige verdediger.

Thelander kwam in de zomer van 2018 over van FC Zürich, maar brak eind augustus zijn enkel. Inmiddels is hij weer helemaal hersteld, maar zitten speelminuten er niet in. In de vriendschappelijke wedstrijd tegen Heerenveen speelde hij wel negentig minuten. "Hier moet ik het nu eenmaal mee doen, dus dan geef ik ook alles. Zo houd ik nog een beetje wedstrijdritme. Als sportman is dit heel erg moeilijk, maar als mens ben ik gelukkig bij Vitesse. De club en de mensen, dat is allemaal goed. Maar ik wil voetballen, dat is mijn passie."

De voormalig Deens jeugdinternational maakte na een succesvol voetbaljaar in Zwitserland de overstap naar de Eredivisie. "Ik kwam na een heel goed seizoen in Zwitserland naar Nederland. Zürich plaatste zich voor Europees voetbal. Dan is dit duidelijk niet wat ik had verwacht", laat een strijdlustige Thelander weten. "Ik doe nu mijn best. Als de coach mij nodig heeft, moet ik klaarstaan." Tot op heden blijkt trainer Leonid Slutsky hem weinig nodig te hebben. De Rus liet Thelander pas negen keer meedoen.

Voor Thelander zit er niets anders op dan zich te concentreren op Vitesse, maar toch zijn de gedachten van de Deen ook bij een vertrek. "Natuurlijk denk ik na. Maar dat is stof voor ná het seizoen", verzekert hij. Thelander speelde in zijn geboorteland bij Akademisk BK en Aalborg BK. In 2015 verruilde hij Denemarken voor het Griekse Panathinaikos, dat hij na twee seizoenen achter zich liet voor Zürich. De boomlange achterhoedespeler heeft bij Vitesse een contract tot de zomer van 2022.