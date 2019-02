Manchester United gaat toch aankloppen bij Juventus

AC Milan neemt mogelijk afscheid van Patrick Cutrone en wil hem in dat geval vervangen door Radamel Falcao. Het jaarsalaris van negen miljoen euro dat de Colombiaan incasseert bij AS Monaco kan echter nog voor complicaties zorgen. (La Repubblica)

Brendan Rodgers mag de komende drie jaar 233 miljoen euro uitgeven bij Leicester City. Onder meer Kieran Tierney van zijn oude club Celtic en Bournemouth-aanvaller Callum Wilson staan hoog op de verlanglijst. (The Sun)

Juventus heeft echter veel vertrouwen in de Portugees en de kans is klein dat de Italiaanse grootmacht mee wil werken aan een transfer.

Claudio Ranieri voert donderdagmiddag gesprekken met Fulham over zijn toekomst. The Cottagers verloren woensdag van Southampton en dit komt Ranieri mogelijk op een ontslag te staan. (Diverse Engelse media)